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Fatih Altaylı'dan Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasına tepki

Fatih Altaylı'dan Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasına tepki

Suriye'de rejim karşıtı muhaliflerin Halep'e Türk bayrağı asması gündem oldu. Bayrak asılmasının arkasında tezgah olduğunu ileri süren Fatih Altaylı, Bu olaya Türkiye içerisinde sevinenler olduğunu söyleyen Altaylı, "Orada olan hiç bir şey Türkiye'nin lehine değil. Bizdeki bazı ahmaklar da zil takıp oynuyorlar." dedi.

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Esed rejimi güçleriyle 7 gündür çatışan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama ili istikametinde ilerleyişini sürdürüyor.

Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Muhaliflerin eline geçen Halep'ten gelen görüntüler yeni bir tartışma başlattı.

Halep Kalesi'ne 100 yıl sonra yeniden Türk bayrağı asılması kimi isimlerin tepkisini çekti. Gazeteci Fatih Altaylı'nın tazgah iddiası sosyal medyada çok konuşuldu.

"Türklerin çok sevdiği saçma görsel şölenler düzenliyorlar"

YouTube programında Suriye'de yaşanan sıcak gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Fatih Altaylı, şunları söyledi:

"Türkiye'nin ağzına bir parmak bal çalmak için Türklerin çok sevdiği saçma görsel şölenler düzenliyorlar. Halep Kalesi'ne Türk bayrağı falan asıyorlar. Ne oluyorsa bizim neyimize ise ne alakamız varsa. Yarın iner, yerine PKK bayrağı da asabilirler. Orada tezgah dönüyor. Orada olan hiçbir şey Türkiye lehine değil. Bizdeki ahmak bazıları zil takıp oynuyorlar. Aman da aman. Görürsünüz yakın zamanda amanda amanı."

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