BIST 9.869
DOLAR 34,75
EURO 36,57
ALTIN 2.951,92
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da D-100 kara yolunda hareketli dakikalar! Torpil patlatıp polise direndi vurularak yakalandı

İstanbul'da D-100 kara yolunda hareketli dakikalar! Torpil patlatıp polise direndi vurularak yakalandı

 D-100 kara yolunda torpil patlatan ve kendisine müdahale etmek isteyen polislere bıçak çeken kişi vurularak yakalandı.

Abone ol

D-100 kara yolu Şirinevler mevkisi Edirne istikametinde bariyerin yanına oturan bir kişi torpil patlatmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Torpil patlatan kişi, kendisine müdahale etmek isteyen polislere bıçak çekti. Polislerce vurulan ve yaralı olarak yakalanan saldırgan, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polisin olay yeri incelemesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Altaylı'dan Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasına tepki
Fatih Altaylı'dan Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasına tepki
Fitch Ratings'ten dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi
Fitch Ratings'ten dikkat çeken Türkiye değerlendirmesi
Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan için tahliye kararı
Tunceli Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan için tahliye kararı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi
DMM'den 'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiasıyla ilgili açıklama
DMM'den 'Belgrad Ormanı imara açılıyor' iddiasıyla ilgili açıklama
Beyaz Saray açıkladı: Biden oğlunu neden affetti?
Beyaz Saray açıkladı: Biden oğlunu neden affetti?
Karaman'da 78 yaşındaki hayırsevere altın madalya ve beratı verildi
Karaman'da 78 yaşındaki hayırsevere altın madalya ve beratı verildi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında karar açıklandı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında karar açıklandı
Venüs'ün geçmişte de yaşanabilir bir gezegen olmadığı tespit edildi
Venüs'ün geçmişte de yaşanabilir bir gezegen olmadığı tespit edildi
Kasım ayı enflasyonuna göre 2025 asgari ücreti ne kadar oldu?
Kasım ayı enflasyonuna göre 2025 asgari ücreti ne kadar oldu?
Opel'den yıl sonu kampanyası
Opel'den yıl sonu kampanyası
Metro Türkiye, yılbaşı kutlamaları için hazır
Metro Türkiye, yılbaşı kutlamaları için hazır