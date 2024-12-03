Giray Altınok parasızlık yaşadığı günleri anlattı: Hayatımda ilk defa bağırarak ağladım
Ölümlü Dünya 2, Prens, Bize Müsaade, Düğün Dernek 2: Sünnet gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Giray Altınok, geçmişte yaşadığı ekonomik sıkıntıları paylaştı.
Prens dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Giray Altınok, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.
Dizinin senaristi ve oyuncusu olan Giray Altınok, İstanbul'a geldiği ilk yıllardaki parasızlık dönemini anlattı. Altınok şu ifadeleri kullandı:
"Biz bir seferinde üç gün yemek yemedik"
"Biz Ozan'la bir seferinde üç gün yemek yemedik. O kadar para yok yani. Hayatımızda bir şey istemeye alışık insanlar değiliz. En son üst sokaktaki markete gidip erzak istedim. Babam, annem gönderir istesek ama istemeyeceğiz ya... Öleceğiz artık. Hiç unutmuyorum, zordu."
Oyuncu sözlerine "Adam voleybol maçı izliyordu, gecenin saat 10'u girdim, anlatıyorum, 'Ağabey durumumuz yok' dedim. Adam dönmüyor bana, izlemeye devam ediyor. 'Yer yarılsın Allah'ım içine gireyim bitsin bu işkence' diyorum içimden.