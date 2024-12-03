Giray Altınok parasızlık yaşadığı günleri anlattı: Hayatımda ilk defa bağırarak ağladım

"Biz bir seferinde üç gün yemek yemedik"

"Biz Ozan'la bir seferinde üç gün yemek yemedik. O kadar para yok yani. Hayatımızda bir şey istemeye alışık insanlar değiliz. En son üst sokaktaki markete gidip erzak istedim. Babam, annem gönderir istesek ama istemeyeceğiz ya... Öleceğiz artık. Hiç unutmuyorum, zordu."