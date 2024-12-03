BIST 9.869
DOLAR 34,75
EURO 36,57
ALTIN 2.951,92
HABER /  POLİTİKA

CHP'ye katılan İYİ Partili Ümit Özlale'nin 1 yıl önceki sözleri gündem oldu

CHP'ye katılan İYİ Partili Ümit Özlale'nin 1 yıl önceki sözleri gündem oldu

CHP'ye katılan İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin, yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu dönemde CHP'li büyükşehir belediyesi için “Personelin yarısı bankamatik memuru. Bunları temizleyeceğim” sözleri yeniden gündem oldu.

Abone ol

İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan İzmir Milletvekili Ümit Özlale, bin kez daha tartışmaların merkezinde.

Özel'in partisinin grup toplantısında CHP rozetini taktığı Özlale, için sosyal medyada 1 yıl önce yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

İYİ Parti eski Genel Başkan Meral Akşener tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne adaylığı açıklanan İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, geçtiğimiz yıl eylül ayında İzmirli gençlerle bir araya geldiği buluşmasında “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin personellerinin yarısının bankamatik memuru olduğunu düşünüyorum. Bunları temizleyeceğim” demişti.

Özlale, 1 ay sonra konuya ilişkin "kanıtınız var mı?" sorusuna "Eğer sizin de benim gibi emeğe saygınız varsa hiçbir emek göstermeden para alan, maaş alan, ihale alan insanların karşısında durmalıyız. Benim itiraz noktam oydu. Bilmem anlatabildim mi? Kanıt tabiki ortaya koyarız. Merak etmeyin” diye yanıt vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi
Manisa'da pazarda unutulan emekli maaşı, sahibini buldu
Manisa'da pazarda unutulan emekli maaşı, sahibini buldu
Özgür Özel'den Bahçeli'ye yanıt! Kürsüde valiz dolusu parayı çıkardı: Devlet Bey'e hediyem olsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye yanıt! Kürsüde valiz dolusu parayı çıkardı: Devlet Bey'e hediyem olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet partileri ihmalkar davranıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet partileri ihmalkar davranıyor"
Menderes Belediye Başkan Yardımcısı makamında darbedildi
Menderes Belediye Başkan Yardımcısı makamında darbedildi
Kuveyt Türk, Blindlook ile işbirliğine imza attı
Kuveyt Türk, Blindlook ile işbirliğine imza attı
Çip sektöründe ABD-Çin rekabeti kızıştı ABD'nin kısıtlamasına Çin'den karşı hamle
Çip sektöründe ABD-Çin rekabeti kızıştı ABD'nin kısıtlamasına Çin'den karşı hamle
MKE Ankaragücü'nde o isim kadro dışı bırakıldı! "Disiplinsiz tavırları nedeniyle..."
MKE Ankaragücü'nde o isim kadro dışı bırakıldı! "Disiplinsiz tavırları nedeniyle..."
Trabzonspor, Erdoğan'dan randevu alacak
Trabzonspor, Erdoğan'dan randevu alacak
CİMER'e yapılan başvuru şaşırttı: Askere babam gitsin
CİMER'e yapılan başvuru şaşırttı: Askere babam gitsin
Gazze'de can kaybı 44 bin 502'ye yükseldi
Gazze'de can kaybı 44 bin 502'ye yükseldi
Marmara'da deprem
Marmara'da deprem