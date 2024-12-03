CHP'ye katılan İYİ Partili Ümit Özlale'nin 1 yıl önceki sözleri gündem oldu

CHP'ye katılan İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin, yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu dönemde CHP'li büyükşehir belediyesi için “Personelin yarısı bankamatik memuru. Bunları temizleyeceğim” sözleri yeniden gündem oldu.

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İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan İzmir Milletvekili Ümit Özlale, bin kez daha tartışmaların merkezinde.

Özel'in partisinin grup toplantısında CHP rozetini taktığı Özlale, için sosyal medyada 1 yıl önce yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

İYİ Parti eski Genel Başkan Meral Akşener tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne adaylığı açıklanan İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, geçtiğimiz yıl eylül ayında İzmirli gençlerle bir araya geldiği buluşmasında “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin personellerinin yarısının bankamatik memuru olduğunu düşünüyorum. Bunları temizleyeceğim” demişti.

Özlale, 1 ay sonra konuya ilişkin "kanıtınız var mı?" sorusuna "Eğer sizin de benim gibi emeğe saygınız varsa hiçbir emek göstermeden para alan, maaş alan, ihale alan insanların karşısında durmalıyız. Benim itiraz noktam oydu. Bilmem anlatabildim mi? Kanıt tabiki ortaya koyarız. Merak etmeyin” diye yanıt vermişti.