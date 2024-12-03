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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet partileri ihmalkar davranıyor"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Muhalefet partileri ihmalkar davranıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Lafa gelince 'çevreciyiz, doğayı seviyoruz' diyorlar ama İzmir Körfezi'nin kirlenmesini önleyecek dişe dokunur hiçbir adım atmıyorlar. Muhalefet partileri su kaynaklarımızın bilinçli kullanımı, ormanlarımızın korunması, deniz ve akarsularımızın temiz tutulması noktasında ihmalkar davranıyor" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, DSİ tarafından yapımı tamamlanan 564 tesisin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suyu, toprağı, havayı, ormanlarımızı fütursuzca sömürülecek imkanlar değil, gelecek nesillere teslim edeceğimiz birer emanet olarak görmemiz gerekiyor" dedi.

"Su konusunda gecikme telafisi imkansız sonuçlar doğuracaktır"

Erdoğan, "Temiz su kaynaklarına erişim beka meselesidir. Pek çok alanda gecikme telafi edilebilir ama su konusunda gecikme telafisi imkansız sonuçlar doğuracaktır" dedi.

"Muhalefet partileri ihmalkar davranıyor"

Erdoğan, "Lafa gelince 'çevreciyiz, doğayı seviyoruz' diyorlar ama İzmir Körfezi'nin kirlenmesini önleyecek dişe dokunur hiçbir adım atmıyorlar. Muhalefet partileri su kaynaklarımızın bilinçli kullanımı, ormanlarımızın korunması, deniz ve akarsularımızın temiz tutulması noktasında ihmalkar davranıyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 sene önce kokudan, kirlilikten kurtardığımız Haliç konusunda umursamazlık söz konusu. Haliç, maalesef günden güne 1994 öncesi durumuna geri dönüyor" dedi.

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