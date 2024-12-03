Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti'nin İmralı başvurusuyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin Abdullah Öcalan ile görüşme dilekçesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen hafta dilekçe ulaştırıldı. Değerlendirmemiz devam ediyor. Makul süre içinde cevap verilecek" ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz" demişti.

Bahçeli'nin bu çağrısına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da grup toplantısında, "Tülay başkanla birlikte hem Sayın Öcalan gerçekten bu süreçle ilgili ne düşünüyor görmek duymak istiyoruz hem de barış sürecine eş başkanları olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz. Hodri meydan" demişti.

Ardından DEM Parti'nin Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptığı açıklanmıştı.