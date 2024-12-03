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Bakan Yerlikaya duyurdu: 825 kg eroin ele geçirildi!

Bakan Yerlikaya duyurdu: 825 kg eroin ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da 10 aydır takip edilen çalışmanın neticesinde bir araç içerisinde 825 kg eroinin 1.512 adet kahve kutusuna gizlenmiş olarak ele geçirildiğini duyurdu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-50 operasyonuna ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Yerlikaya Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişinin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"Adana Emniyet Müdürlüğü’nden Zehir Tacirlerine NARKOÇELİK-50 Operasyonu: 825 kg Eroin Ele Geçirildi

EROİNLERİ KAHVE KUTULARINA GİZLEMİŞLER

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOÇELİK-50" operasyonunda; projeli dosya kapsamında 10 aydır takip edilen çalışmayla bir araç içerisinde; 825 Kg eroin, 1.512 adet kahve kutusuna gizlenmiş olarak ele geçirildi.

"ZEHİR TACİRİ 1 KİŞİ YAKALANDI"

Operasyonda zehir taciri 1 şüpheli yakalandı. Operasyonu koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

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