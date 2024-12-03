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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, engelli bireylerin azim ve kararlılıklarıyla topluma örnek olduğunu belirterek, tüm engelli vatandaşlara sevgi ve muhabbetlerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde: Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyorum.

Varlıklarıyla ülkemize değer katan, azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum.

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