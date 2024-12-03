Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye'deki son durumu ele aldı.

Abone ol

Suriye'de silahlı muhalif gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar 28 Kasım'dan beri devam ediyor.

Tüm dünyanın takip ettiği ilerleyişte muhalifler Halep'i ele geçirdi.

Halep kent merkezine giren muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili Rusya'dan yapılan açıklamada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a desteğin devam edeceği belirtildi..

Bölgedeki sıcak gelişmeler devam ederken, bugün sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü..

PUTİN İLE SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ

Suriye'deki son durumun ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de adil ve kalıcı çözüm için çabaladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda ise Türkiye'nin kararlı tutumunun sürdüreceğini de ekledi.

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri yanında Suriye’deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bir yandan Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ederken öte yandan Suriye’de adil ve kalıcı çözüm için çabaladığını, bütün bunlarla birlikte bölgede diplomasiye daha fazla alan açılmasının önemli olduğunu, bu süreçte Suriye rejiminin siyasi çözüm sürecine angaje olması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de yaşanan son gelişmeler bağlamında en önemli hususun sivillerin zarar görmemesi olduğunu, Suriye’nin daha büyük istikrarsızlıklara kaynaklık etmemesi gerektiğini ve Türkiye’nin Suriye’de sükunetin sağlanması için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki son gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda Türkiye’nin kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini belirtti.