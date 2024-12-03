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O ilimizde 4 şiddetinde deprem!

O ilimizde 4 şiddetinde deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Germencik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 8.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre Aydın Germencik'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gerçekleşen deprem yerin 8.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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