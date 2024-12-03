O ilimizde 4 şiddetinde deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Germencik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 8.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre Aydın Germencik'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gerçekleşen deprem yerin 8.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 3, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Germencik (Aydın)
Tarih:2024-12-03
Saat:19:51:29 TSİ
Enlem:37.88278 N
Boylam:27.57667 E
Derinlik:8.99 km
Detay:https://t.co/pCmZfKe24X@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi