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Suriye'de yeni gelişme: Tahran'dan kritik hamle!

Suriye'de yeni gelişme: Tahran'dan kritik hamle!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar basınına verdiği röportajda, "Eğer Suriye hükümeti İran'dan askeri güç talebinde bulunursa, bu talebi değerlendireceğiz” dedi.

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar basınına verdiği röportajda, Şam ve Ankara ziyaretlerinin ardından Suriye'deki durumu değerlendirmek amacıyla Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.

"SURİYE TALEP EDERSE DEĞERLENDİRİRİZ"

Arakçi, "Eğer Suriye hükümeti İran'dan askeri güç talebinde bulunursa, bu talebi değerlendireceğiz. Suriye'deki durumu sakinleştirmek ve kalıcı bir çözüm için fırsat oluşturmak adına hazırlıklarımız var” ifadelerini kullandı.

ARAKÇI'DAN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

Tahran ve Ankara ilişkilerine de değinen Arakçi, “Türkiye ile görüş ayrılıklarımızı her zaman istişare ve diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Suriye'deki terör gruplarının faaliyetlerinin genişlemesi, muhtemelen İran'dan çok Suriye'nin komşu ülkeleri olan Irak, Ürdün ve Türkiye'ye zarar verecektir" dedi.

"İRAN BÖLGEGEDEKİ DİRENİŞ GRUPLARINI DESTEKLİYOR"

Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi için Suriye yönetiminin Türk güçlerinin ülkeden çekilmesi şartını mantıklı bulduğunu belirterek, “İran, bölgedeki direniş gruplarını ne yönetiyor ne de onlarla örgütsel bir bağa sahip. Ancak onların mücadelesini destekliyor ve ihtiyaç duyduklarında da yardımda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

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