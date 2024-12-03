Başkanlığa aday olacak mı? Fikret Orman canlı yayında açıkladı

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, katıldığı TV programında "Aday çıkmazsa, Beşiktaş'ı kimseye bırakmam ve gelir bunları düzeltiriz." dedi.

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Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'a özel açıklamalarda bulunuyor.

Fikret Orman'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Biz de stadı yapmak zorundaydık"

"Rakiplerimizden biri stadını kendi yaptı, diğerinin stadını devlet yaptı. Biz de stadı yapmak zorundaydık. Benim de stadyum yapma hayalim vardı.

"O zaman yıkın ve yenisini yapı"

"Stadı yapmasaydık, o gün havlu atmıştık. Hem marka değerini yükselttik, hem de gelir elde ettik. Gelen parayı Beşiktaş'ı yaşatmak için kullandık. Allah da yardım etti çok güzel bir stat yaptık. Dünyanın en güzel yerinde, en güzel statlardan birini yaptık. Roma'daki Kolezyum tarzı rahatsız etmeyen bir yapı. En iyi ürünler kullanıldı bu statta. 2026 ve 2027 için yine final verdiler. Bunlarla mutlu olacağımıza, Beşiktaş'ta mutsuz olunması için uğraş var. Fenerbahçe ve Galatasaray stadı ile alakalı kendi taraftarlarının konuştuğunu gördün mü? Ya dünyanın en güzel stadı, mutlu olalım! O zaman yıkın ve yenisini yapın, yapabiliyorsanız!"

"Dursun Başkan'a da söyleyeyim, sakın gitmeyin Çin'e"

"Dursun Özbek geçen hafta 'Çin'e gideceğiz' dedi. 2017'de biz gittik, ben mahkemeliğim! Çin yüzünden! Dursun Başkan'a da söyleyeyim, sakın gitmeyin Çin'e! Size de dava açarlar! İki maç oynayacakmışız, neden bir maç oynamışız, neden gitmişiz, dava açtılar! İcra Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kararıyla bir maç oynadık, bunun nedeni de Şenol Güneş'in dönmek istemesi! Stat duvarları iki kere boyandı diye de mahkemeliğim!"

"Bana kumpas kurdular"



"103 milyon euro'nun kayıp olması palavra, iftira, yalan, kumpas!! Stadyumdaki localar için, bilet fiyatları için bir sürü rakamlar yazmışlar. Açılan davalarda da bunlar yok! Vagner Love'ın ücretini geç ödemişiz ve faiz ödemişiz! Bunun için dava açtılar! Victor Ruiz'in parası ödenmedi, ne oldu? Abdullah Avcı açıklama yaptı, ne oldu ona verilen paralar? Gitsin şimdi kendisini dava etsin! Beni suçladıkları şeyin dosyasını hakime bile vermediler! Bana kumpas kurdular! Bunun bir tek ayağı yok! Birkaç ayağı var. Gün geldiğinde bunları anlatacağım!"

"Genel kurul büyük problem"

"Beşiktaş'ı sosyal medya ve taraftar üzerinden yönetmeye çalışıyorlar, bu çok uzun süredir gidiyor. Pusu kültürü oluşmaya başladıktan sonra bunlar oluştu. Ben bundan zarar gördüm ama en çok zararı Beşiktaş gördü! Genel kurul büyük problem! Mali konulardan önce bunun düzeltilmesi lazım! Yöneticilik yapmak istemiyorsun, oraya nasıl yönetici bulacağız? Son genel kurulda tribün yapılmış, rakibe küfürler... Başkan da alkış yapıyor! Böyle bir şey olabilir mi?"

"Paylaşım yapanların IP adresleri kulüpten çıktı"

"Beşiktaş'ta mali konulardan kimse korkmasın. Bu tablo düzelir ama üç gün sonra yine aynı yere gelecek. Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın birbirine karşı koruyucu açıklamaları var. Bizim için paylaşım yapanların IP adresleri kulüpten çıktı. Ahmet Nur Çebi yönetiminde oldu, o yaptırdı. Bize ise 'Sosyal medyadan kumpas kuruyorlar' dediler. Ahmet sonra dedi ki, 'Hasan Arat bize kumpas kurdu, sosyal medyadan saldırttı'. Bunları sen bize yaptın."

"Ben seçim kaybetmedim"

"Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek seçim kaybetti. Ben seçim kaybetmedim, Beşiktaş'ı bıraktım. Benim başkanlıkla hava, civam yok! Arabamı bile kendim kullanarak geldim buraya."

"Şimdi adamı çıldırtır vaziyete getirdiler"



"Hüseyin Yücel geçen seçimden önce aradı ve 'Ne yapmamı tavsiye edersiniz?' diye sordu. Listenin verilmesine bir gün kala Hasan Arat ile görüştü ve öyle listeye girdi. O gün tanıştılar. Kulübün sponsoru olacağım, finansı karşılayacağım gibi bir şeyle gelmedi. Üstüne yıkıldı o iş! Bu yemek parası değil, çok büyük paralar. Rafa Silva, Ciro Immobile'yi alırken 'Bravo, çıldırt bizi' dediler. Şimdi adamı çıldırtır vaziyete getirdiler. Bana yapılan, bir başkasına yapılmasın! Ben bundan keyif almıyorum, Beşiktaş'a zarar veriyorlar."

"Hasan Başkan'ı çok yükselttik"



"Hasan Arat'a yapılanı doğru bulmuyorum. Hasan Arat'ın Hüseyin Yücel'i aldığı gün, hiçbir programı olmadığını anladım. Hüseyin Yücel yönetime girmemiş olsa, o yönetim Aralık'tan Mart'a gitmezdi! 5 ay görmezlerdi! 'çok hazırlıklıyım' dedi ama hazırlıksız olduğu ortaya çıktı. Hasan Başkan'ı çok yükselttik ama bugün de yerin dibine sokulmamalı."

"Bunları daha önce söylemesi lazımdı"

"Samet Aybaba'nın açıklamalarını tam izlemedim. Biraz izledim, biraz okudum. Hitabeti güçlüdür, kamuoyunu yönlendirir. Bunları daha önce söylemesi lazımdı. Ahmet Nur Çebi de yönetimdeyken oradaydı, söylemedi! Söyleseydin!"

"Erdal Torunoğulları, benimle Çin'e geldi"

"Benimle birlikte Çin'e gelen yönetici, beni Çin ile alakalı mahkemeye veren yönetim kurulunda! Erdal Torunoğulları, benimle Çin'e geldi ama beni mahkemeye veren heyetin içinde yok mu?"

"Yeniden abdest alacaklar"

"Ben kimseyi desteklemiyorum! Gönüllerde yerim olduğunu düşünüyorum. Hüseyin Yücel doğru bir şey yaptı. Seçime gitmesi, tekrar aday olması.. Bunu yapmamış olsaydı, Hasan Arat'ı bir yerde savunmak durumunda kalacaktı. Hasan Arat ile bir sene önce tanıştı, doğruyu ve yanlışı açıklar. Yeni bir yönetimle yoluna bakar. Bence akıllı bir iş yaptı. Bu yönetimin abdesti bozuldu, bu abdestle bir yere gidemezdi. Yeniden abdest alacaklar ve yola çıkacaklar."

"Beşiktaş, ligin lideri olan takımı 5-0 yendi"

"Beşiktaş, ligin lideri olan takımı 5-0 yendi! Hafta sonu Fenerbahçe'yi de yeneriz! Gelirken mesajları da okudum, Hüseyin Yücel maaşları da ödemiş. Hüseyin Yücel, Beşiktaş'a hizmet ediyor. Biz de onun yanındayız! Hüseyin ayrıca arkadan iş çevirine, birine küfür ettiren, bağırtan arkadaş değildir!"

"Site kurdurtup küfür ettirtmez"

"Serdal Adalı'nın asla arkadan iş çevirme huyları yoktur. Başkanlığı ona bırakmayı söyledim. Bülent Yıldırım'ın yönetimiyle ligi bitirdik, oradan sonra da kumpaslar başladı. Çatalca'da çalışacak adam, sonra stadın oraya gelecek pankart açacak! Bunları kimin yaptırdığını biliyorum. Üzüldüğün için gidiyorsun, sonra yapasın gelmiyor. Serdal Adalı 'Beraber geldik, beraber gideriz. Ben öyle iş çevirmem' dedi. Delikanlı adamdır, site kurdurtup küfür ettirtmez. Dümdüz bir adamdır, stratejik hatalar yapabilir ama doğrularını bir tarafa götürmez."

"Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayı TL'ye çevirdik"

"Bundan önceki palavracı yöneticiler borcu yarı yarıya azalttığını söylüyor! 1 lira gelir arttırmadılar. Hep palavra üzerine! Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayı TL'ye çevirdik. Borç aşağı doğru indi. Şimdi faiz yükseldi, borç yukarı çıktı. Şimdi faiz çok geliyordur, onu da son yönetime yıkmak olmaz!"

"Sergen Yalçın'ı haklı buluyorum"



"Sergen Yalçın'ı haklı buluyorum. Çalışmamasını anlıyorum ama yönetimin yanında olsun. Yanındaki Serhat ile bu mesajı gönderdim. Ona yakışacak olan bu. Danışmanlık yapsın, elini çekmesin. Formüllerden biri bu olabilir. Ocak'ta bir teknik adam ile anlaşmaya gerek yok. Hedef yok, bir şey yok! Geçen sene Beşiktaş Al Musrati ve Ernest Muçi'yi almasa ne kaybedecekti? Hasan Arat, Al Musrati için 'Biz menajerine para vermedik' dedi. Al Musrati'nin menajeri yokmuş, bu normal bir şey değil!"

"Algı yönetme ile kulüp yönetmek bir değil"

"'Kylian Mbappe ile konuşuyorum, haftaya yemek yiyeceğiz' dediğinde, algıyı oraya götürürsün. Bir kulübün başkanı ile fotoğraf çektiriyorsun, ne olacak? Ortada bir şey mi var? Tanıyor olman neyi değiştirir? Algı yönetme ile kulüp yönetmek bir değil! Böyle olunca başlar ayak, ayaklar da baş oluyor!

"Beşiktaş, Katarlılara mı satılacak?"

"Asla böyle bir şey mümkün değil, ihtimal vermiyorum! Tevfik Yamantürk işin nereye gittiğine dikkat çekti. Yoksa Beşiktaş Divan Başkanı böyle bir şey demez. Türkiye'de marka değeri bu olduğu sürece, kimsenin gelip yatırım yapacağını düşünmüyorum. Türkiye'de yayın geliri ortada, Avrupa ile makas açıldı! Bekleyen Katarlı falan yok! Türkiye'nin en büyük çınarı Beşiktaş'a bir şey olacağı yok! Beşiktaş topa basacak, düzelir. Sosyal medyada kendini meşhur etmek üzerine olmaz!"

"Bizden başka kimse Fenerbahçe maçına çıkmamazlık yapamazdı"



"Türkiye'nin en büyük kulübü, en eski camiasıyız. Duruşu olan camiayız! Bizden başka kimse Fenerbahçe maçına çıkmamazlık yapamazdı! 'İnsanlar o maça çıkmayın, 20 sene şampiyon olmayın. Bu şeref size yeter' dediler. Üç ay sonra bizi paket ettiler. Devlet Bahçeli ile konuştum, kongre üyemiz. İyi Beşiktaşlı kendisi. Azerbaycan'da maç yapmak istiyordum, oraya gitmiştim. İran'da Traktor ile maç yapmak istiyordum. Devlet Bey'e de durumu anlattım. Top oynuyoruz, 11 tane çocuğun oynadığı bir oyun. Kamuoyu ve devlet baskısına gerek yoktu. Ben şahsi olarak çok baskı gördüm. O maça çıkmadık, çok bedel ödediğim düşünüyorum. O maç, bir sonucun başlangıcıydı. Ondan evvel çok şey başlamıştı. Çin'e giderken THY'den uçak kiraladık. '500 bin dolar ödeyin, 250 bin dolar mahsup ederiz' dediler. Sonra mahsup etmediler, uçak vermediler bize. Nelerle uğraştık, neyse..."

"Ayrılana kadar olan maaşını da almıştı"



"Samet Aybaba 'Beşiktaş ile 4 senelik sözleşme yaptım. 2.5 M$ bıraktım' dedi. Samet Hoca bizimle 2 yıllık sözleşme yapmıştı. Ayrılana kadar olan maaşını da almıştı. Samet Hoca bizimle çok özverili çalışmıştı. Parasal olarak önümüze bir şey koymamıştır. Hep yanımızda olmuştur. O takımın kurulmasında büyük pay sahibidir.

"Kime iyilik yapsam, beni sevmiyor"

"Samet Hoca, bizim dönemde parasını aldı. O takımın kurulmasında büyük pay sahibi. Keşke ayrılmamış olsa ve şu an takımı yönetseydi. Mayıs'a kadar takımı yönetecek en doğru isim bence. Onları da anlamıyorum. Onu, ben hoca yapana kadar Beşiktaş'ta teknik direktör olmak istedi. Bana kadar olmadı, Beşiktaş'a onu ben getirdim hoca olarak. Ama hissediyorum, benden hoşlanmıyor. Kime iyilik yapsam, beni sevmiyor. İnsanları övüyorum, yardım ediyorum ama hiçbiri beni."

"Daha önce 'Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olduğunda gelirim' dediniz. Şimdi neden gelmiyorsunuz?"

Fikret Orman: "Ben cepteki kuşum. Kimsenin aday olmadığında ateşten gömlek giydim. Her zaman buradayım ve bir yere gittiğim de yok. Öyle bir durum olursa, gelirim. Sıkıntı yok. Aday çıkmazsa, Beşiktaş'ı kimseye bırakmam ve gelir bunları düzeltiriz."

"Beşiktaş'ta başkanlık kovalamıyorum"

"Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı ciddi adaylar. Bunun dışında aday görmedim. Emre Kocadağ, bizde altı sene yöneticilik taptı, ne icraatını gördün? Şimdi topu çevirmeyelim. Mağazacılık ve sonra transfer komitesini verdik. Sonra yaptıkları transferlerden beni şikayet ettiler. Onları unutur muyum? Beşiktaş'ta başkanlık kovalamıyorum."

"Mayıs ayında kimse aday olmazsa aday olurum"

"Mayıs ayında kimse aday olmazsa aday olurum. Kartal Yuvası'na gideceğiz ve alışveriş yapacağız. Beşiktaş'ın gelire ihtiyacı var. Bu işlerin altından kalkacağız. Herkes alışveriş yapacak. Derbiye çok talep var, fiyatlar güzel. Sakın olay çıkmasın! Kulübümüze sahip çıkacağız, bunları aşacağız. Beşiktaş'a başkan olduğumda kulüp daha kötü durumdaydı."