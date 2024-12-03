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Aydın depremi sonrası Naci Görür'den açıklama

Aydın depremi sonrası Naci Görür'den açıklama

Aydın'da gerçekleşen 4 şiddetindeki depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Aydın'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmede bulundu. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuşkusuz fay normal fay" ifadelerini kullandı.

AFAD, Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 19.51'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirmişti. Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla deprem hakkında değerlendirmede bulundu.

Görür, "Aydın-Germencik’te 4,0 (AFAD) veya 3,9 (BÜ) deprem oldu. Deprem Büyük Menderes Grabeninin kuzey horstu üzerinde. Kuşkusuz fay normal fay" dedi.

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