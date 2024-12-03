BIST 9.827
DOLAR 34,74
EURO 36,52
ALTIN 2.951,92
HABER /  SPOR

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'de aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da olduğu bazı kulüpler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Süper Lig'in 14. haftasında oynanan maçlarda Galatasaray ve Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Fenerbahçe'nin ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Hatayspor'un Beşiktaş maçındaki 9 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği kaydedildi.

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Trabzonspor Kulübü Menajeri Emrah Tok'un sportmenliğe aykırı hareket, Eyüpspor görevlisi Muhammet Karaoğlu'nun ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.

1. LİG'DEN SEVKLER

1. Lig ekipleri Amed Sportif Faaliyetler, Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor, Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor ve Boluspor'un da çeşitli ihlaller yüzünden PFDK'ya sevkine karar verildiği aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da 21 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi!
Erzurum'da 21 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi!
Aydın depremi sonrası Naci Görür'den açıklama
Aydın depremi sonrası Naci Görür'den açıklama
Anadolu Efes evinde Alman devi Münih'i devirdi
Anadolu Efes evinde Alman devi Münih'i devirdi
Suriye'de yeni gelişme: Tahran'dan kritik hamle!
Suriye'de yeni gelişme: Tahran'dan kritik hamle!
Başkanlığa aday olacak mı? Fikret Orman canlı yayında açıkladı
Başkanlığa aday olacak mı? Fikret Orman canlı yayında açıkladı
Bakan Kacır: 94 OSB'de bin 115 yatırım yeri çevrimiçi erişime açıldı
Bakan Kacır: 94 OSB'de bin 115 yatırım yeri çevrimiçi erişime açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' paylaşımı
Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenazesi memleketine getirildi
Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenazesi memleketine getirildi
İsrail hapishaneleri veya gözaltı merkezlerinde 7 Ekim'den bu yana 47 Filistinli öldü
İsrail hapishaneleri veya gözaltı merkezlerinde 7 Ekim'den bu yana 47 Filistinli öldü
O ilimizde 4 şiddetinde deprem!
O ilimizde 4 şiddetinde deprem!
Bakan Tekin: Özel gereksinimli öğrencilerimiz bize emanettir
Bakan Tekin: Özel gereksinimli öğrencilerimiz bize emanettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü