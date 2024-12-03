Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'de aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da olduğu bazı kulüpler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Süper Lig'in 14. haftasında oynanan maçlarda Galatasaray ve Beşiktaş'ın çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları, Fenerbahçe'nin ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Hatayspor'un Beşiktaş maçındaki 9 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği kaydedildi.

Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Trabzonspor Kulübü Menajeri Emrah Tok'un sportmenliğe aykırı hareket, Eyüpspor görevlisi Muhammet Karaoğlu'nun ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.

1. LİG'DEN SEVKLER

1. Lig ekipleri Amed Sportif Faaliyetler, Ahlatcı Çorum FK, Ümraniyespor, Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor ve Boluspor'un da çeşitli ihlaller yüzünden PFDK'ya sevkine karar verildiği aktarıldı.