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Erzurum'da 21 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi!

Erzurum'da 21 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi!

Erzurum'da bir tekstil atölyesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 çalışan, hastanelerde tedaviye alındı.

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Kent merkezindeki bir tekstil atölyesinde akşam vardiyasında çalışan 21 personel, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi acil servislerine müracaat etti.

Acil serviste tetkikleri yapılan ve karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen tekstil çalışanlarının, hayati tehlikelerinin bulunmadığı, ancak bir süre daha müşahede altında tutulacakları öğrenildi.

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