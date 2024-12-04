Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş asgari ücret tahminini açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025 asgari ücret zammına ilişkin tahminini açıkladı. Taraflar arasında orta yolu bulmanın zor olduğunu belirten Memiş, "Kişisel öngörüm yüzde 24-25 bandında bir asgari ücret güncellemesinin olacağı yönünde." dedi.

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi, ABD'ye yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın BRICS üyeleri ve Orta Doğu'ya yönelik tehditlerinin enflasyonla mücadelede Türkiye'nin pozisyonunu zorlaştırabileceğini vurguladı.

Memiş, milyonlarca vatandaşın merak ettiği 2025 yılı asgari ücret zammına yönelik tahminini de ilk kez paylaştı. Türkiye gazetesine konuşan İslam Memiş’in değerlendirmeleri şöyle:

Enflasyon

"Bu haftanın önemli verisi, Kasım ayı enflasyon verisiydi. Yurt içi piyasalarda herkesin gözü kulağı, açıklanacak enflasyon farkındaydı. Özellikle enflasyon verisinin beklentinin biraz daha üstünde geldiğini söyleyebilirim. Yüzde 2,24 olarak geriliyor. Yıllık bazı yüzde 47. Beklenti yüzde 46,6 civarındaydı. Şimdi gıda-enflasyon tarafında ciddi artış olduğunu gözlemliyoruz. Kur tarafında da bir risk oluşumu var. Kişisel kanaatim, enflasyon tarafındaki mücadele iyi niyetle, samimiyetle devam ediyor ancak karşılığını almamız biraz uzun sürecek diye tahmin ediyorum.

“Dışsal etkenli riskler bizim enflasyonla mücadelede gardımızı düşürebilir”

Özellikle 2024 yılındaki analiz raporlarımda, 2026 yılının ortalarına kadar bir zamana ihtiyacımız olduğunu ifade etmiştim. Şimdi ülke liderleri özellikle 3. Dünya Savaşını konuşurken, küresel ekonomiye devam ederken, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın BRICS üyelerine veya Orta Doğu'ya karşı yaptığı tehditleri göz önünde bulundurduğumuz zaman, yine dışsal etkenli riskler bizim enflasyonla mücadele noktasında biraz gardımızı düşürebilir diye düşünüyorum.

Asgari ücret

İşçi ile işveren arasında görüş ayrılıkları var. Ekonomi yönetimi arasında farklılık var. Üç ayrı kategoride değerlendirmek lazım. Hükümet 'işçiyi ve vatandaşı ezdirmeyeceğiz' taahhüdünde bulunuyor. İşveren yüksek maliyetten şikâyetçi. İşçi de asgari ücret tarafından geçinememekten şikâyetçi. Bu sürece baktığımız zaman da, orta yolunu bulmak biraz zor diye düşünüyorum. Kişisel öngörüm yüzde 24-25 bandında bir asgari ücret güncellemesinin olacağı yönünde."