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Milyonlarca araç sahibi dikkat! Yönetmelik değişti noter dönemi bitti

Milyonlarca araç sahibi dikkat! Yönetmelik değişti noter dönemi bitti

Araçların satış, devir ve tescil işlemlerinde yürürlükte olan yönetmelikle ilgili önemli bir değişiklik gerçekleşti. Araç plakalarında yenileme işlemleri artık noterler yerine e-Devlet üzerinden de yapılabilecek. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte detaylar…

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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir gelişme daha yaşandı. 4 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, kaybedilen araç plakalarında yenileme işlemleri artık noter yerine e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Resmi Gazete'de 'Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' başlığıyla yayımlanan değişiklikle birlikte kayıp tescil plakalarının yenilenmesinde sistem değişikliğine gidildi.

Halihazırda uygulanan sistemde kayıp plaka sahipleri, plakalarını yeniden kullanmak için notere gidip plakanın kayıp olduğunu ve Trafik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemin tamamlandığını beyan etmek zorundaydı. Bu işlemlerin ardından uygun görülmesi halinde plaka basım kağıdı alınır ve noter onaylı plaka basım kağıdıyla birlikte en yakın Şoförler Odası'na gidilerek yeni plaka çıkarttırılmaktaydı.

Buna karşın söz konusu uygulamanın daha pratik hale getirilmesi amacıyla yayımlanan yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:

"Kaybedilen bir tescil plakasının yeniden basımı için plaka basım talep belgesi oluşturulması, iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve araca ait özet tescil bilgileri raporu oluşturulması işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilir.”

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