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İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

İstanbul'da haftanın üçüncü iş günü yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 78'e çıktı.

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Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle sürücülerin kontrollü ilerlediği görülürken, bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal arasında trafik her iki yönde ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den itibaren Ataşehir'e kadar trafik yavaş seyrederken, ters istikamette ise Çamlıca Gişeleri ve Sultanbeyli mevkisinde zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve bağlantı yollarında araçlar yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Çağlayan ve Beylikdüzü mevkilerinde çift yönlü bölgesel yoğunluklar yaşanıyor.

D-100 kara yolu Haramidere kavşağı, Hadımköy ile TEM otoyolu arasında her iki yönde araç yoğunluğu görülüyor. TEM otoyolu ile Metris kavşağı arasında çift yönlü trafik yoğunluğu sürüyor.

Basın Ekspres Caddesi'nde trafik her iki yönde ağır seyrediyor. Alibeyköy ile Eminönü, Karaköy ile Ortaköy arası sahil yollarında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü ve Avcılar ile Küçükçekmece ve Avcılar arasındaki yan yolda trafik güçlükle ilerliyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87'e kadar ulaştı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 78 ölçüldü.

- Toplu taşıma araçlarında yolcu yoğunluğu

Sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray'da da yoğunluk oluşturdu. Yağmurlu havada metrobüse, metro veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar zor anlar yaşadı.

Toplu taşıma araçlarına binmek için turnikelerden geçenler, kalabalıkla karşılaştı. Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.

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