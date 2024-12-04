Narin cinayetinde olay ses kayıtları ifşa oldu! Nevzat'ın eşi katili söyledi

TELEFON GÖRÜŞMESİ KAYITLARI

Hasan K'nin Ali Rıza Güran'ın Bahtiyar ailesine iletmesi için "Ben yapmışım dese, evlerini getirirdik, Gazal'ın evini Gazal'a verirdik. Sen onlara söyleyebilir misin? Ben onlara diyemem" dediğini ileri sürerek başlayan telefon görüşmesi şöyle devam etti:

Gazal Bahtiyar: "Deseydin enayi var karşınızda. Onlar yapsın, onun üstüne atsın, evi versin Gazal'a. Ben onu Nevzat'a kurban ederim. Dünya malına mı kanacağım? Nevzat'ın evini yıktılar, evine ateş attılar."