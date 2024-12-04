Narin cinayetinde olay ses kayıtları ifşa oldu! Nevzat'ın eşi katili söyledi
Diyarbakır'da yaşamını yitiren Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetle suçlanan Nevzat Bahtiyar'ın ailesi, Güran ailesinden ev ve araç karşılığında suçun üstlenmesi için teklif aldıklarını iddia etti. Bu iddialar, ses kayıtlarıyla desteklendi ve soruşturma kapsamında ifadeler alındı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetle suçlanan Nevzat Bahtiyar'ın ailesi, Güran ailesinden suçun üstlenilmesi karşılığında ev ve araç teklifi alındığını iddia etti. Bu iddiayı destekleyen ses kayıtları, soruşturmayı yeni bir boyut kazandırdı. Alınan ifadelerde, Güran ailesi bu iddiaları reddetse de, soruşturma kapsamında tüm deliller titizlikle inceleniyor.
Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar, 11 Kasım'da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına "Güran ailesince Hasan K. aracılığıyla kendilerine bir ev ile amcasına ait ancak ruhsat kaydı Güran ailesinin üzerinde olan bir aracın devrinin verilmesi karşılığında babasının suçu üstlenmesinin istendiği" iddiasıyla dilekçe ile başvuru yaptı. Bahtiyar, bu iddiasına ilişkin Hasan K. ile yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin ses kaydını da Başsavcılığa sundu.
Bunun üzerine ses kaydı deşifre edilerek tutanak hazırlandı.
İddialara ilişkin ayrıca 28-29 Kasım'da İl Jandarma Komutanlığınca Hasan K. (65) ve tutuklu sanık amca Salim Güran'ın amcası Ali Rıza Güran'ın (65) "şüpheli" sıfatı ile Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal (46), oğulları İbrahim (20) ve Ferhat Bahtiyar (24) ile kızı Fadile N'nin (27) ise "bilgi" amaçlı ifadeleri alındı.
TELEFON GÖRÜŞMESİ KAYITLARI
Hasan K'nin Ali Rıza Güran'ın Bahtiyar ailesine iletmesi için "Ben yapmışım dese, evlerini getirirdik, Gazal'ın evini Gazal'a verirdik. Sen onlara söyleyebilir misin? Ben onlara diyemem" dediğini ileri sürerek başlayan telefon görüşmesi şöyle devam etti:
Gazal Bahtiyar: "Deseydin enayi var karşınızda. Onlar yapsın, onun üstüne atsın, evi versin Gazal'a. Ben onu Nevzat'a kurban ederim. Dünya malına mı kanacağım? Nevzat'ın evini yıktılar, evine ateş attılar."