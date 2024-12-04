Akaryakıta indirim geldi, tabela değişti! Benzin ve motorinde litre fiyatı...

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Benzine indirim gelirken motorinde ise herhangi bir değişiklik söz konusu değil... İşte yeni fiyatları...Abone ol
Petrol fiyatındaki düşüş sonrası benzine indirim geldi.
NTV'de yer alan habere göre indirimle birlikte benzinin litre fiyatı 97 kuruş ucuzladı. İndirim gece yarısı fiyatlara yansıtıldı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 42.12 TL/LT
Motorin:44.22 TL/LT
LPG:26.03 TL/LT
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin:42.01 TL/LT
Motorin: 44.16 TL/LT
LPG:25.49 TL/LT
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