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MHP'li İsmet Büyükataman'dan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MHP'li İsmet Büyükataman'dan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin grup toplantısında kürsüye getirdiği para dolu valizi açtı ve "Bavulu Devlet Bey isterse yollayabilirsiniz." dedi. Özel'e tepki MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan geldi.

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 MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman  sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik haklı eleştirilerine cevap vermekten kaçtığını, dün TBMM kürsüsünde "Gazi Meclise yakışmayacak bir nezaketsizliğe imza attığını" ifade etti.

Özel'in yaptığı "yakışıksız davranışın söyleyecek sözünün kalmadığının, CHP'nin tükenişinin ve aziz millete verecek bir cevabının olmadığının ilanı olduğunu" savunan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Emperyalizmin DEM'inde fokur fokur kaynayan CHP ve Özgür Özel, milletten ve demokrasiden umudunu kestiğini bir kez daha TBMM kürsüsünde göstermiştir. Kutuplaşmadan beslenen, fonlanmış kalemlerle ayakta durabilen, demokrasi karşıtlarıyla iş tutan CHP'nin maskesi düşmüştür.

"Böyle giderse Özgür Özel'in ofis siyasetine mahkum olması yakındır"

Özgür Özel'in söyleyecek sözü bitmiş, gerçek yüzü görünmüş, kürsülerde geçirdiği öfke krizlerinin kurbanı olmuştur. Özgür Özel'e ve CHP'ye söyleyeceğimiz şudur; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sözleri büyük Türk milletinin vicdanının sesidir. Bu sese kulak vermeyen, yırtıp atmaya teşebbüs eden herkesin sonu karanlıktır. Böyle giderse Özgür Özel'in de siyaseten bavulunu toplaması ve ofis siyasetine mahkum olması yakındır."

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