Selin Ciğerci yüzüne estetik yaptırdı, son hali görenleri şaşırttı: "Uzaylı gibi olmuş"
Eski futbolcu Gökhan Çıra'yla ayrıldıktan sonra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Selin Ciğerci'nin son hali görenlerde şaşkınlık yarattı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan fenomenin çenesinin ekstra uzunluğu ve yüzündeki açıklanamayan farklılık gözlerden kaçmadı.
Cinsiyet değiştirme operasyonuyla hayatını kökünden değiştiren ünlülerden Selin Ciğerci şimdilerde Türkiye'nin en ünlü kadınları arasında yer alıyor.
Gerek sosyal medya paylaşımları gerekse açıklamalarıyla gündemde kendisine yer bulan Selin Ciğerci, eski futbolcu Gökhan Çıra ile evliliğini 10 Eylül'de tek celsede anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.
Gökhan Çıra'yla evliliği sırasında evlat edindiği kızıyla eskiye kıyasla daha gözlerden uzak ve sakin bir hayat süren Selin Ciğerci, en son Icardi'yle aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme oturmuş, jet hızıyla da yalanlamıştı.
Özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Selin Ciğerci, geçtiğimiz saatlerde ise paylaştığı hikayelerdeki değişen görünümüyle dikkat çekti.