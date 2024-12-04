Selin Ciğerci yüzüne estetik yaptırdı, son hali görenleri şaşırttı: "Uzaylı gibi olmuş"

Gökhan Çıra'yla evliliği sırasında evlat edindiği kızıyla eskiye kıyasla daha gözlerden uzak ve sakin bir hayat süren Selin Ciğerci, en son Icardi'yle aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme oturmuş, jet hızıyla da yalanlamıştı.