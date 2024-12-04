BIST 9.827
DOLAR 34,76
EURO 36,55
ALTIN 2.954,42
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'e konuk olacak

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko yarın İspanyol ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Abone ol

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. WiZink Center'da ​​​​​​​oynanacak müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde dün deplasmanda Baskonia'ya konuk olan sarı-lacivertliler, sahadan 88-76 mağlup ayrıldı. Ligde oynadığı son 2 karşılaşmayı da kaybeden Fenerbahçe, çift maç haftasını en azından 1 galibiyetle kapatmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, bu sezon organizasyonda yaptığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 2. sırada yer aldı.

Bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Real Madrid ise evinde oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 yenilgi aldı. Söz konusu mağlubiyeti Anadolu Efes'e karşı alan İspanya takımı, 5 karşılaşmada da rakiplerini üstünlük kurmayı başardı.

Real Madrid, ligde oynadığı 13 maçta ise 6 galibiyet alırken, 7 maçta da rakiplerine mağlup oldu ve averajla 12. sırada kendine yer buldu.

ÖNCEKİ HABERLER
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında son dakika gelişmesi! Gözaltına alındılar
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında son dakika gelişmesi! Gözaltına alındılar
Güney Kore'de sıkıyönetim 6 saat sürdü devlet başkanı için düğmeye basıldı
Güney Kore'de sıkıyönetim 6 saat sürdü devlet başkanı için düğmeye basıldı
Alperen Şengün'ün 24 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi
Alperen Şengün'ün 24 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi
Citroen'den yenilikçi modellerinde yıl sonu fırsatları
Citroen'den yenilikçi modellerinde yıl sonu fırsatları
Bu belgeyi almayanlar araçların direksiyonuna geçemeyecek: Artık yasak
Bu belgeyi almayanlar araçların direksiyonuna geçemeyecek: Artık yasak
Yargıtay'dan Ümitcan Uygun kararı! 10 yıllık hapis cezasını onadı
Yargıtay'dan Ümitcan Uygun kararı! 10 yıllık hapis cezasını onadı
MHP'li İsmet Büyükataman'dan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki
MHP'li İsmet Büyükataman'dan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki
Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü
Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak ve kar yağışı geliyor!
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak ve kar yağışı geliyor!
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
Polis memuru Selin milyarder iş insanını dolandırdı! Pes dedirten detaylar
Polis memuru Selin milyarder iş insanını dolandırdı! Pes dedirten detaylar
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları