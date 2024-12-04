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İran'dan Suriye'ye destek! 'Şam isterse asker gönderebiliriz'

İran'dan Suriye'ye destek! 'Şam isterse asker gönderebiliriz'

Suriye'de Beşar Esad karşıtı muhaliflerin ilerlemesi sürüyor. Tel Rıfat ilçesi, 8 yıl sonra ilk kez terörden arındırılırken Heyet Tahrir Eş-Şam ise Hama'ya doğru ilerlemesi sürüyor. İran'dan Suriye'ye ise ilk destek mesajı geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Şam isterse Suriye'ye asker göndermemiz mümkün" dedi. 

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Suriye​ Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG’ye karşı başlattığı "Özgürlük Şafağı Operasyonu" çerçevesinde Tel Rıfat​ ilçe merkezini tamamen kontrol altına aldı. Türkiye sınırına yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta yer alan Tel Rıfat’ın güneyinde, Zuyan köyünde teröristlerin kullandığı oldukça uzun bir tünel bulundu. Tespit edilen tünellerin uzunluğu toplamda 30 kilometreyi geçerken, genişliğinin 1,5 metre ve yüksekliğinin ise 2,2 metre olduğu belirlendi. Suriye yönetimi eski gücünü kaybederken İran'dan ise Esad'a destek geldi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Şam'ın istemesi durumunda İran'ın Suriye'ye asker göndermesinin mümkün olduğunu belirtti.

Esed rejimi güçleriyle yaklaşık bir haftadır süren çatışmalarda, Heyet Tahrir Şam liderliğindeki rejim karşıtı gruplar Hama yönünde ilerleme kaydetti.

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