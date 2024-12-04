BIST 9.827
DOLAR 34,76
EURO 36,55
ALTIN 2.954,42
HABER /  GÜNCEL

Tarihler duyuruldu! Meclis'e ziyaretçi kabul edilmeyecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tarihler duyuruldu! Meclis'e ziyaretçi kabul edilmeyecek

TBMM'de yapılacak bütçe görüşmeleri nedeniyle Meclis'e 9-20 Aralık tarihleri arasında ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Abone ol

TBMM Genel Sekreterliğinden milletvekillerine gönderilen yazıda, TBMM Genel Kurulu'nun 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek için 9-20 Aralık tarihleri arasında her gün çalışma kararı aldığı belirtildi. Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan karar gereğince Genel Kurul, 9 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 12.00'de, 20 Aralık 2024 Cuma günü ise saat 14.00'te, diğer günler ise saat 11.00'de çalışmalarına başlayacak ve günlük programın tamamlanmasına kadar devam edecektir. Bütçe görüşmeleri süresince 9-20 Aralık 2024 tarihleri arasında, sayın milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin olarak katılabilmeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılmayacaktır."

ÖNCEKİ HABERLER
İran'dan Suriye'ye destek! 'Şam isterse asker gönderebiliriz'
İran'dan Suriye'ye destek! 'Şam isterse asker gönderebiliriz'
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'e konuk olacak
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'e konuk olacak
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında son dakika gelişmesi! Gözaltına alındılar
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında son dakika gelişmesi! Gözaltına alındılar
Güney Kore'de sıkıyönetim 6 saat sürdü devlet başkanı için düğmeye basıldı
Güney Kore'de sıkıyönetim 6 saat sürdü devlet başkanı için düğmeye basıldı
Alperen Şengün'ün 24 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi
Alperen Şengün'ün 24 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi
Citroen'den yenilikçi modellerinde yıl sonu fırsatları
Citroen'den yenilikçi modellerinde yıl sonu fırsatları
Bu belgeyi almayanlar araçların direksiyonuna geçemeyecek: Artık yasak
Bu belgeyi almayanlar araçların direksiyonuna geçemeyecek: Artık yasak
Yargıtay'dan Ümitcan Uygun kararı! 10 yıllık hapis cezasını onadı
Yargıtay'dan Ümitcan Uygun kararı! 10 yıllık hapis cezasını onadı
MHP'li İsmet Büyükataman'dan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki
MHP'li İsmet Büyükataman'dan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki
Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü
Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak ve kar yağışı geliyor!
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak ve kar yağışı geliyor!
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı