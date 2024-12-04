BIST 9.827
DOLAR 34,76
EURO 36,55
ALTIN 2.954,42
HABER /  SAĞLIK

Kornea tedavisinde yeni dönem: Kök hücre ve lazer tedavisi

Kornea tedavisinde yeni dönem: Kök hücre ve lazer tedavisi

Medipol Sağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, kornea hastalıklarının tedavi yöntemleri ve erken tanının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Yıldırım, keratokonus hastalığından kornea nakline kadar birçok tedavi seçeneği hakkında bilgiler verdi.

Abone ol

Göz sağlığında hayati bir rol oynayan kornea, gözün en dış kısmında yer alan şeffaf ve hassas bir tabaka olarak işlev görüyor. Çevresel faktörlere karşı açık bir yapıya sahip olan bu doku, enfeksiyonlar, yaralanmalar ve alerjik reaksiyonlar nedeniyle hasar görebiliyor. Bu tür hasarlar görme kayıplarına yol açabileceği gibi, ilerleyen evrelerde kornea nakli gibi ileri tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulmasına neden olabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, kornea hastalıklarının erken teşhis ve tedaviyle kontrol altına alınabileceğini belirterek, keratokonus gibi genç yaşlarda görülen hastalıkların doğru müdahalelerle ilerlemesinin durdurulabileceğini ifade etti. Ayrıca Prof. Dr. Yıldırım, kök hücre tedavileri ve gelişmiş cerrahi teknikler sayesinde görme kaybı yaşayan hastalara umut olunduğunu vurguladı.

Keratokonus hastalığına dikkat

Prof. Dr. Yıldırım, keratokonus hastalığının özellikle genç erişkin bireylerde görülen ciddi bir sorun olduğunu ifade ederek, “Bu hastalık çocukluk çağında başlayabilir ve ilerleyerek düzensiz astigmatizma ile kalıcı görme kaybına yol açabilir. Erken tanı koyduğumuz hastalarda ‘vitaminli ışık tedavisi’ gibi yöntemlerle hastalığın ilerlemesini durdurabiliyoruz.” dedi.

Kornea naklinde yeni teknikler

Kornea naklinin ileri evre kornea hastalıklarında uygulandığını aktaran Prof. Dr. Yıldırım, günümüzde kullanılan modern tekniklerin başarı oranını artırdığını belirtti. Prof. Dr. Yıldırım, “Artık dikişsiz ameliyat teknikleri ile astigmatizmanın artışını önleyebiliyor, hastaların görme seviyelerini yüzde yüzlere ulaştırabiliyoruz. Ayrıca, kornea hastalıklarının tedavisinde kök hücre uygulamalarının başarıyla kullanılmaktadır. Özellikle kimyasal yaralanmalarda ve kök hücre kayıplarında, hastanın sağlıklı gözünden ya da birinci derece yakınlarından alınan doku ile başarılı sonuçlar alıyoruz.” diye konuştu.

Erken tanı ve takip çok önemli

Prof. Dr. Yıldırım, kornea hastalıklarının tedavisinde erken tanının ve düzenli takibin önemine vurgu yaparak, “Enfeksiyon ve keratokonus gibi hastalıkların erken teşhis edilmesi, kornea nakli gereksinimini ortadan kaldırabilir. Hastalarımızın düzenli göz kontrollerini ihmal etmemesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Kornea bağışı ve göz bankalarının önemi

Kornea naklinin başarıyla uygulanabilmesi için organ ve doku bağışının hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, “Ülkemizde göz bankaları sistemi sayesinde hastaların ihtiyaç duyduğu kornea dokularına erişim daha düzenli ve hızlı bir şekilde sağlanabiliyor. Ancak bağış oranlarının artması, daha fazla hastanın görme yetisini geri kazanmasına olanak tanıyabilir. Özellikle kornea naklinin yüzde yirmilerin altına düşen görme kayıplarında etkili bir tedavi yöntemi olduğunu düşünürsek, organ bağışının yalnızca bir iyilik değil, birçok kişi için bir umut ışığı olduğunu unutmamalıyız.” şeklinde konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Narin cinayetinde olay ses kayıtları ifşa oldu! Nevzat'ın eşi katili söyledi
Foto Galeri Narin cinayetinde olay ses kayıtları ifşa oldu! Nevzat'ın eşi katili söyledi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Korku dolu anlar! Bir evde patlama oldu, yaralı var
Korku dolu anlar! Bir evde patlama oldu, yaralı var
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Türkiye'de
Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Türkiye'de
En fazla satılan elektrikli markalar sıralaması belli oldu TOGG kaçıncı sırada?
En fazla satılan elektrikli markalar sıralaması belli oldu TOGG kaçıncı sırada?
Mauro Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak iddiası! Dursun Özbek'ten net açıklama
Mauro Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak iddiası! Dursun Özbek'ten net açıklama
Halı sahada kalbi duran adam ölümden döndü! Yaşadığı hissi böyle anlattı, meğer maçtan önce...
Halı sahada kalbi duran adam ölümden döndü! Yaşadığı hissi böyle anlattı, meğer maçtan önce...
Arda Güler'den hayranı ampute futbolcu Kerem'e imzalı forma sürprizi
Arda Güler'den hayranı ampute futbolcu Kerem'e imzalı forma sürprizi
Tarihler duyuruldu! Meclis'e ziyaretçi kabul edilmeyecek
Tarihler duyuruldu! Meclis'e ziyaretçi kabul edilmeyecek
İran'dan Suriye'ye destek! 'Şam isterse asker gönderebiliriz'
İran'dan Suriye'ye destek! 'Şam isterse asker gönderebiliriz'
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'e konuk olacak
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'e konuk olacak
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında son dakika gelişmesi! Gözaltına alındılar
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında son dakika gelişmesi! Gözaltına alındılar
Güney Kore'de sıkıyönetim 6 saat sürdü devlet başkanı için düğmeye basıldı
Güney Kore'de sıkıyönetim 6 saat sürdü devlet başkanı için düğmeye basıldı