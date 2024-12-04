Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz." ifadeleri kullanıldı.