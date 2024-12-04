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Doğu Perinçek coştu: Halep’e giren İsrail'dir

Doğu Perinçek coştu: Halep’e giren İsrail'dir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye'de yaşanan son gelişmelerle ilgili İran medyasına açıklamalarda bulundu. Esed'e övgülerde bulunan Perinçek, rejimi “insanlığın ön cephesi” olarak nitelendirdi.

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Beşşar Esed için övgü dolu ifadeler kullanan Perinçek, muhalifleri akılalmaz ifadelerle eleştirdi.

Esed'in zaferinden emin olduğunu vurgulayan Perinçek, “En başta da Batı Asya devletlerinin ve halklarının ve Müslümanların ön cephesi. Bu mücadeleden biz Suriye’nin ve insanlığın zaferle çıkacağından kesinlikle eminiz. Bizim kalplerimiz Suriye milletiyle birlikte çarpmaktadır ve şundan eminiz ki Suriye toparlanacak.” dedi.

Hükümeti hedef almayı ihmal etmedi

Akılalmaz ifadeler kullanmayı sürdüren Perinçek, Türk milleti adına da konuştu. Perinçek, “Hem insanlık açısından hem komşuluk vefası açısından Suriye’yi desteklemek durumundayız. Çünkü Türk milleti ezici çoğunluk olarak Suriye’nin yanındadır. Hükümetimizin tereddütlü tavırlarda devam edemeyeceği ve Suriye cephesine katılacağını umut ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hamas’ın desteklediği muhaliflere “İsrail” yakıştırması

Doğu Perinçek’in Hamas’ın soykırım altındayken destek açıklaması yayınladığı muhalifleri İsrail’e çalışmakla itham etti. Perinçek, “Suriye bugün insanlık adına İsrail ve Amerikan saldırısına karşı kahramanca direnmektedir. Halep’e giren İsrail'dir.” dedi.

Hamas yetkilisi Talal Nasır, “Suriye devrimine selam olsun. Suriyeli muhaliflerin karşısında olanlar, Filistin’i sırtından bıçaklamıştır.’’ açıklamasında bulunmuştu.

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