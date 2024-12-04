PKK/YPG, Halep’i ABD yapımı zırhlı araçlarla terk ediyor

Suriye Milli Ordusu'nun Halep'i ele geçirmesinin ardından PKK/YPG unsurlarının kaçışı sürüyor. Bölgeden çekilen görüntülerde, PKK/YPG unsurlarının mahalleleri tahliye ederken ABD yapımı zırhlı araçlar kullandıkları dikkat çekti.

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Suriye'de rejim karşıtı güçlerin ilerleyişi sürüyor. Halep kent merkezinin ele geçirilmesiyle kuşatma altında kalan PKK/YPG unsurları bölgeyi terk ediyor.

Bölgeden gelen görüntülerde, PKK/YPG'li teröristlerin tahliye sırasında ABD yapımı zırhlı araçları kullandıkları görüldü.



Paylaşımı yapanlardan alınan bilgilere göre, örgüt mensupları Şeyh Maksud Mahallesi'ni teslim ederek çekilmeyi kabul etti ve Rakka ilinde PKK/YPG’nin işgali altındaki bölgelere gittiği belirtildi.





DAEŞ İLE MÜCADELE AMACIYLA VERİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD'nin, görüntülerdeki zırhlı araçları DAEŞ ile mücadele gerekçesiyle PKK/YPG'ye çok sayıda askeri teçhizat ile birlikte teslim ettiği biliniyor.



Türkiye'nin tepkileri karşısında ise ABD yönetimi, DAEŞ ile mücadelenin son bulmasıyla bu silahların ve araçların geri alınacağını savunmuştu.