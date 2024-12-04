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İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi

İstanbul'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükselirken, 22 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor.

Ekipler Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Sultangazi, Bakırköy, Üsküdar ve Ümraniye'de sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle 46 kişinin hastaneye başvurduğunu tespit etti.

17 kişi hayatını kaybetti

Bu kişilerden 17'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin taburcu olduğu ve 22'sinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

8 şüpheli tutuklandı

Polis ekiplerince yürütülen sahte içki operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 8'i adli makamlarca tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 11'i serbest bırakıldı.

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