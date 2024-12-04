BIST 9.827
DOLAR 34,73
EURO 36,52
ALTIN 2.954,42
HABER /  GÜNCEL

Engelli hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni! Bakan Yılmaz Tunç açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Engelli hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni! Bakan Yılmaz Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, engelli hükümlü ve tutuklulara, 3-6 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla açık görüş yapabilme imkanı sağlandığını duyurdu.

Abone ol

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutuklulara yönelik düzenleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Adalet Bakanı Tunç, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin, "Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş" başlıklı 15. maddesi gereği, engelli hükümlü ve tutuklulara açık görüş hakkı tanınmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların, 3-6 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlıyoruz. Kararın hayırlı olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya ve adalete erişimlerini daha da kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Doğu Perinçek coştu: Halep’e giren İsrail'dir
Doğu Perinçek coştu: Halep’e giren İsrail'dir
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Yapacağımız şey eğitim sistemimizi ona göre revize etmek
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Yapacağımız şey eğitim sistemimizi ona göre revize etmek
PKK/YPG, Halep’i ABD yapımı zırhlı araçlarla terk ediyor
PKK/YPG, Halep’i ABD yapımı zırhlı araçlarla terk ediyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile Brüksel'de görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile Brüksel'de görüştü
LC Waikiki yenilikçi projelerini bir adım daha ileriye taşıdı
LC Waikiki yenilikçi projelerini bir adım daha ileriye taşıdı
CHP kapalı grup toplantısı yapıldı
CHP kapalı grup toplantısı yapıldı
Bartın'da baraka yangınında 1 kişi öldü! Abla olay yerinde sinir krizi geçirdi
Bartın'da baraka yangınında 1 kişi öldü! Abla olay yerinde sinir krizi geçirdi
Antalya'da şiddetli deprem: Çevre illerden de hissedildi
Antalya'da şiddetli deprem: Çevre illerden de hissedildi
OECD'den Türkiye değerlendirmesi: Ekonomi yüzde 3,5 büyüyecek
OECD'den Türkiye değerlendirmesi: Ekonomi yüzde 3,5 büyüyecek
Hepsiburada hakkındaki rekabet soruşturması taahhütle sonlandırıldı
Hepsiburada hakkındaki rekabet soruşturması taahhütle sonlandırıldı
Kornea tedavisinde yeni dönem: Kök hücre ve lazer tedavisi
Kornea tedavisinde yeni dönem: Kök hücre ve lazer tedavisi
Korku dolu anlar! Bir evde patlama oldu, yaralı var
Korku dolu anlar! Bir evde patlama oldu, yaralı var