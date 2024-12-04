Asgari ücretli geçinebiliyor mu? Özgür Özel'in para dolusu valiz tepkisi olay!

Milyonlarca çalışan 2025’te geçerli olacak yeni asgari ücretin belirleneceği asgari ücret tespit komisyonu toplantılarını merakla bekliyor. Asgari ücret zammı pazarlıkları için geri sayım başlarken milyonları heyecanlandıran açıklama geldi.Abone ol
İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ek zam verecek. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında hükümetin ekonomi politikasını eleştirirken Türk lirasının pul olduğunu söyledi. Kürsüye getirdiği para dolu valizi açan Özel, desteleri dizerek, "Bak, al sana para kulesi. Tayyip Bey ‘Kulelerin hesabını versin’ demiştin ya, ver bakalım kulelerin hesabını. Bavulu Devlet Bey isterse yollayabilirsiniz." dedi.
Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.