BIST 9.827
DOLAR 34,73
EURO 36,52
ALTIN 2.954,42
HABER /  GÜNCEL

Asgari ücretli geçinebiliyor mu? Özgür Özel'in para dolusu valiz tepkisi olay!

Milyonlarca çalışan 2025’te geçerli olacak yeni asgari ücretin belirleneceği asgari ücret tespit komisyonu toplantılarını merakla bekliyor. Asgari ücret zammı pazarlıkları için geri sayım başlarken milyonları heyecanlandıran açıklama geldi.

Abone ol

İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete ek zam verecek. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında hükümetin ekonomi politikasını eleştirirken Türk lirasının pul olduğunu söyledi. Kürsüye getirdiği para dolu valizi açan Özel, desteleri dizerek, "Bak, al sana para kulesi. Tayyip Bey ‘Kulelerin hesabını versin’ demiştin ya, ver bakalım kulelerin hesabını. Bavulu Devlet Bey isterse yollayabilirsiniz." dedi.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
DEM Parti’nin Suruç yürüyüşü öncesi Şanlıurfa’da eylem ve etkinlik yasağı
DEM Parti’nin Suruç yürüyüşü öncesi Şanlıurfa’da eylem ve etkinlik yasağı
Engelli hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni! Bakan Yılmaz Tunç açıkladı
Engelli hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni! Bakan Yılmaz Tunç açıkladı
Doğu Perinçek coştu: Halep’e giren İsrail'dir
Doğu Perinçek coştu: Halep’e giren İsrail'dir
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Yapacağımız şey eğitim sistemimizi ona göre revize etmek
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Yapacağımız şey eğitim sistemimizi ona göre revize etmek
PKK/YPG, Halep’i ABD yapımı zırhlı araçlarla terk ediyor
PKK/YPG, Halep’i ABD yapımı zırhlı araçlarla terk ediyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile Brüksel'de görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile Brüksel'de görüştü
LC Waikiki yenilikçi projelerini bir adım daha ileriye taşıdı
LC Waikiki yenilikçi projelerini bir adım daha ileriye taşıdı
CHP kapalı grup toplantısı yapıldı
CHP kapalı grup toplantısı yapıldı
Bartın'da baraka yangınında 1 kişi öldü! Abla olay yerinde sinir krizi geçirdi
Bartın'da baraka yangınında 1 kişi öldü! Abla olay yerinde sinir krizi geçirdi
Antalya'da şiddetli deprem: Çevre illerden de hissedildi
Antalya'da şiddetli deprem: Çevre illerden de hissedildi
OECD'den Türkiye değerlendirmesi: Ekonomi yüzde 3,5 büyüyecek
OECD'den Türkiye değerlendirmesi: Ekonomi yüzde 3,5 büyüyecek
Hepsiburada hakkındaki rekabet soruşturması taahhütle sonlandırıldı
Hepsiburada hakkındaki rekabet soruşturması taahhütle sonlandırıldı