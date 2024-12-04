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Genel af mı çıkacak? AK Partili Hamza Dağ'dan açıklama geldi

Genel af mı çıkacak? AK Partili Hamza Dağ'dan açıklama geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve eski milletvekili Ufuk Uras'ın 'genel af hazırlığı olduğu' yönündeki iddialarla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bizim gündemimizde afla alakalı bir durum yok." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Öcalan, DEM grubunda PKK’nın tasfiye edileceğini ilan etsin” çağrısının ardından muhalif kesimlerde genel af hazırlığının yapıldığı iddiası konuşuluyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdiği konuşmasında "Gördük anladık ki iş başka yerlere doğru evriliyor" demişti.

Eski milletvekili Ufuk Uras da MHP lideri Bahçeli ile görüştükten sonra "Ciddi bir hazırlık görüyorum. Anayasada ana dille ilgili değişikler olabilir ya da kısmi af beklentisi gördüm" demişti.

AK Parti'den genel af açıklaması

Dervişoğlu ve Uras'ın bu iddiaları sonrası AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan 'genel af' açıklaması geldi.

Mynet'e konuşan Dağ, "Özellikle MHP'nin bu şekilde bir talebi olduğu siyaset kulislerinde çok konuşuluyor. AK Parti'nin genel affa bakış açısı nedir?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Bizim gündemimizde afla alakalı bir durum yok."

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