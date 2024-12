İzocam, His Yalıtım'ı bünyesine kattı

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, uzun süredir üzerinde çalıştıkları His Yalıtım'ın satın alımının tamamlandığını belirterek, "Bu yatırım, İzocam'ın gelecek yıllardaki, orta ve uzun vadede yaptığımız planların bir parçası ve amaçlarımıza çok güzel bir şekilde hizmet ediyor." dedi.

İzocam, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında Kayseri'de faaliyette olan His Yalıtım'ı bünyesine kattığını duyurdu. Şirket, yeni üretim tesisiyle birlikte Türkiye'nin yerli üretim gücünü artırarak enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanlarında Türkiye'nin hedeflerine destek olmayı amaçlıyor.

İzocam, Kayseri'de 220 bin metrekare alan üzerinde kurulu bulunan ve halihazırda yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine sahip olan yeni üretim tesisiyle yalıtım sektöründeki üretim gücünü de büyük oranda artırdı. Yatırım hamlesiyle Türkiye'nin en büyük mineral yün üreticilerinden biri konumuna da gelen İzocam, enerji verimliliğini artırmaya yönelik çözümler sunarak Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Çevresel açıdan "sürdürülebilir üretim süreçleri" ve "yüksek kaliteli ürün" stratejisiyle hareket eden İzocam, yüzde 80'e kadar geri dönüştürülmüş malzeme kullanımıyla doğaya dost ürünler sunarak yeşil ekonomiye de katkıda bulunacak. Şirket aynı zamanda bu tesisle 110 kişilik istihdam sağlayacak ve yakın vadede bu kapasitenin 170 kişiye çıkarılması hedefleniyor.

Ayrıca Kayseri'deki yeni tesisin özellikle Türkiye'nin doğu, kuzey ve güneydoğusundaki komşu ülkelere ihracat potansiyelini artırması ve Türkiye'ye rekabet avantajı sunması bekleniyor.

Tesisin coğrafi konumu, birçok pazara daha uygun maliyetlerle ulaşmayı sağlarken, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya ve istihdama daha fazla katkıda bulunacak.

Yıllık tahmini 80 bin tonluk kapasite

Etkinlikte AA muhabirine açıklamalarda bulunan İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, İzocam'ın Türkiye'de yalıtım sektöründe faaliyet gösteren en eski şirketlerden biri olduğunu söyledi.

His Yalıtım'ın, İzocam'ın taş yünü üretimine destek olmak amacıyla planlanmış bir satın alma olduğunu kaydeden Savcı, "His Yalıtım Kayseri'de üretim yapan bir taş yünü şirketiydi ve taş yünü üretiminde de önemli oyunculardan biriydi. Buradaki tesis, şu anda İzocam'daki mevcut kapasiteyle beraber bize ek bir kapasite getirecek. Bu da yıllık tahmini 80 bin tonluk bir kapasite olarak öngörülüyor. Kayseri'de satın aldığımız His Yalıtım'ın İncesu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisi de yaklaşık 220 bin metrekarelik oldukça büyük bir alana yayılmış, son derece modern bir tesis ve bu tesisi İzocam olarak bünyemize katmış olduk." ifadelerini kullandı.

İzocam olarak uzun yıllara yayılmış stratejileri takip etiklerini, His Yalıtım'ın satın alınmasının da bu stratejinin bir parçası olduğunu aktaran Savcı, firmanın konumunun kendileri için önemli ve stratejik olduğunu dile getirdi.

Savcı, "His Yalıtım yatırımımız sadece Türkiye içine değil, aynı zamanda çevre ülkelere, yani ihracat yaptığımız ülkelere de açılmak için bir önemli kanal olacak. Bu yatırım Irak, Mersin Limanı üstünden yüklemeler yapıp Kuzey Afrika'ya yaptığımız ihracatlar adına bizim için çok faydalı olacak. Sektörün öncüsü bir kuruluşu olarak Türkiye'deki enerji verimliliği ve enerji tasarrufu bilincini de yaydığımız için bu gelen ek kapasite, bizim hem bu bilinci daha fazla yaymamıza hem de müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermemize izin verecek." diye konuştu.

"Gelecek yıllar için başka yatırım planlarımız da var"

İzocam için en önemli konulardan birinin de enerji tasarrufu olduğunun altını çizen Savcı, "Enerji tasarrufu alanında Türkiye'nin dış açığına yardımcı bir sektörün parçasıyız biz. Bizim sattığımız ürünlerle binalarda, yapılarda daha fazla enerji tasarrufu sağlanıyor ve bu nedenle de Türkiye ekonomisine aslında direkt bir katkımız oluyor. Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke ve bu yatırımımız, aslında enerji konusunda yaptığımız yatırımların çok önemli bir ayağı olacak." dedi.

Savcı, İzocam olarak üretimlerindeki sürdürülebilirlik yaklaşımını, aynı şekilde His Yalıtım tesisinde de uygulayacaklarını dile getirdi.

Karbondioksit salınımının azaltılması, su kullanımının daha optimum seviyeye getirilmesi veya atık yönetiminin daha iyi bir şekilde sürdürülmesi gibi konuların, İzocam'ın takip ettiği konular olduğunu anımsatan Savcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu tesisimizde de bunlara dikkat edeceğiz bu da çok önemli bir tarafı olacak yatırımımızın. Bu yatırım, İzocam'ın gelecek yıllardaki, orta ve uzun vadede yaptığımız planların bir parçası ve amaçlarımıza çok güzel bir şekilde hizmet ediyor. Bu konuda ben çok büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tabii ki gelecek hedeflerimiz bu yatırımla sınırlı değil, gelecek yıllar için bizim başka yatırım planlarımız da var. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırım adım adım planlarımızı uygulayacağımız anlamına geliyor. Bu yatırım, yalıtım sektöründe son yıllarda gerçekleştirilmiş en büyük satın alma. His Yalıtım yatırımıyla İzocam olarak gelecek dönemde, yalıtımın öncüsü konumundaki durumumuzu da pekiştirmiş olacağız."