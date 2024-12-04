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Ünlü restoran KDV'yi düşük gösterdi fiş Mehmet Şimşek'e gönderildi

Ünlü restoran KDV'yi düşük gösterdi fiş Mehmet Şimşek'e gönderildi

Ankara'da bir sivil toplum kuruluşu başkanı, evine ünlü bir restorandan yemek sipariş etti. Fişini kontrol ettiğinde KDV'nin düşük oranda uygulandığını fark etti. Fişi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gönderdi. Şimşek, soruşturma talimatı verdi.

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Ankara'da bir kişi, evine ünlü bir restorandan yemek sipariş etti. KDV'nin düşük oranda uygulandığını fark etti. Fişi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gönderdi. Şimşek, soruşturma talimatı verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek talimat verdi, ünlü bir restoranda vergi denetimi başlatıldı.

KDV oranı restoranlarda ne kadar?

Restoran ve lokantalar için KDV oranı yüzde 10 olarak uygulanıyor. Ancak bazı işletmeler, bu oranı yüzde 1 üzerinden göstererek vergi kaçırıyor.

Ankara'da bir sivil toplum kuruluşu başkanı evine ünlü bir restorandan yemek sipariş etti.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre yemek fişini inceleyen başkan, KDV'nin yüzde 1 olarak yazıldığını fark etti. Ardından bu durumu Bakan Mehmet Şimşek'e bildirdi. Şimşek de bu ihbarı vergi müfettişlerine iletti.

İşletme ile ilgili denetim süreci başlatıldı.

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