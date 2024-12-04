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Danilo Zanna gündem oldu, restoranında kahvaltı için ödenen hesap şoke etti

Danilo Zanna gündem oldu, restoranında kahvaltı için ödenen hesap şoke etti

İtalyan şef Danilo Zanna'nın İstanbul Kadıköy'de bulunan işletmesine kahvaltı için giden 7 kişilik bir gruba iddiaya göre 17 bin 500 lira hesap geldi. Hesapta yer alan "servis ücreti" görenlere ayrı bir şok yaşattı.

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Ünlü şef Danilo Zanna uzun yıllardır MasterChef Türkiye’de Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile  jüri koltuğunu paylaşıyor. MasterChef’le adını geniş kitlelere duyuran Danilo Zanna bu kez yarışma ile değil restoranındaki ücretlerle gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan bir fişin Danilo Zanna’nın restoranına ait olduğu iddia edildi. Ünlü şefin restoranında kahvaltıya giden 7 kişinin ödediği ücret ağızları açık bıraktı. İddiaya göre, İtalyan şefin restoranında 7 kişi kahvaltıya 17 bin 528 lira ödedi.

Hesapta yer alan 1590 liralık servis ücreti de en az 17 bin liralık hesap kadar sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada “Çok pahalı”, “Servis ücreti nedir ya?”, “Yok artık”, “Biz bu bütçeyle imkansız gidemeyiz” gibi yorumlar yapıldı.

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