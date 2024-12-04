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Bakan Uraloğlu’ndan internet paketlerine zam açıklaması

Bakan Uraloğlu’ndan internet paketlerine zam açıklaması

Bakan Uraloğlu, internet paketlerindeki yüksek fiyatlara ilişkin, "İşletmeciler tarifelerini BTK düzenlemelerine uygun olduğu sürece serbestçe belirleyebilir" açıklamasında bulundu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun internet paketlerindeki yüksek fiyatlara ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Bakan, tarifelerin serbest piyasa kurallarına göre belirlendiğini ifade ederek, “BTK düzenlemelerine uygun olduğu sürece işletmeciler fiyatları serbestçe belirleyebilir” dedi.

Uraloğlu, tarifelerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) onayına tabi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“İşletmeciler, sundukları hizmetlere yönelik tarifeleri ilgili mevzuat ve BTK düzenlemelerine aykırı olmamak kaydıyla serbestçe belirleme yetkisine sahiptir. Bunun yanı sıra, BTK tarafından belirlenen Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi kapsamında, tüketicilere uygulanabilecek azami ücretler belirlenmektedir. Ayrıca BTK’nın pazar analizleri sonucunda Etkin Piyasa Gücüne (EPG) sahip olduğu tespit edilen işletmecilerin toptan hizmet tarifeleri BTK onayına tabi tutulmaktadır.”

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