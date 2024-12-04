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19 yaşındaki Esra’dan haber alınamıyor

19 yaşındaki Esra’dan haber alınamıyor

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde dershaneye giden ve bir daha eve dönmeyen 19 yaşındaki Esra Yakut’tan haber alınamıyor. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, ilçe giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Genç Esra’yı arama çalışmaları sürüyor.

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Diyarbakır’da kaybolan Esra Yakut’tan dünden bu yana haber alınamıyor.

Ergani’de dün dershaneye giden ve saat 16.00 sıralarında evde olması gereken 19 yaşındaki Esra Yakut’tan haber alamayan ailesi, polis karakoluna giderek kayıp ihbarında bulundu.

İddiaya göre; aile, kızlarının arkadaşlarına dershane çıkışında eve gideceğini söylediğini ancak eve uğramadığını belirtti.

Polis, ilçe giriş çıkışlarında ve kontrol noktalarında aramalarını sürdürüyor.

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