Fuat Uğur'un yazısı TV100 sitesinden neden kaldırıldı?

Yazar Fuat Uğur'un çok yakında çıkması beklenen Nefes gazetesini kaleme aldığı yazı, TV100 sitesinde yayına girmesinden bir buçuk saat sonra kaldırıldı. Buna karşın Uğur'un yazısı X platformunda halen duruyor olması dikkat çekti.

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Yakında raflarda olması beklenen Nefes gazetesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Hükümete muhalif isimlerin buluştuğu gazetenin, aynı isimle 2011 yılından beri Duru Medya bünyesinde faaliyette olduğu ortaya çıkmıştı.

İşte bu durumu yazar Fuat Uğur, TV100 sitesindeki köşesinde paylaştı.

Kocaeli’nde yayınlanan bu gazetenin sahiplerini, yöneticilerini arayıp konuşan Uğur, edindiği şaşırtıcı bilgileri yazısında aktardı.

Ancak daha sonra tuhaf bir gelişme yaşandı. Uğur'un yazısı 12.00'de itibaren TV 100 sitesinin sayfasına girdi, fakat daha sonra gece 01:30’da bu yazı yayından kaldırıldı.

Yazının önemli kısmını kendi sosyal medya hesabında paylaşan Uğur'un yazısının duruyor olması, paylaşımın altına siteden kaldırılan yazının linkinin eklenmiş olması şaşkınlıkla karşılandı. Yazıyı okumak için linke tıklayan kullanıcılar, "sayfa bulunamadı" notuyla karşılaştı.

tv100'den merak uyandıran bu olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İşte kaldırılan o yazı