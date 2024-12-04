Ekol TV'den Devlet Bahçeli’ye ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekol TV ekibini makamında kabul ederek, kanalın kısa sürede elde ettiği başarıları takdir etti ve "Türk medyasının Ekol'ü oldunuz" dedi. Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, kanalın devlet ve millet konularında net bir tavır sergilediğini belirterek teşekkürlerini sundu. Ziyaretin sonunda, Bahçeli ve Ekol TV yetkilileri hatıra fotoğrafı çektirdi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekol Tv ekibini makamında kabul etti. Yayın hayatına 7 ay önce başlayan Ekol TV'ye başarılar dileyen Bahçeli ''Sizler Türk medyasının Ekol'ü oldunuz'' ifadesini kullandı.

Ekol TV yetkilileri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye makamında bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru'ya, Ekol TV Ankara Temsilcisi Levent Eke ve Ekol TV Moderatörü Pınar Işık Ardor eşlik etti.

“Sizler Türk medyasının Ekol’ü oldunuz”

Ziyarette Ekol TV'nin 7 aylık süreçteki başarısına dikkat çeken Devlet Bahçeli, ''Kanalınızı yakından takip ediyorum. Bazı programlarınızı dikkatle ve beğenerek izliyorum. Çok kısa zamanda güzel işlere imza attığınızı görüyorum. Sizler Türk medyasının Ekol'ü oldunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Devlet millet konusunda net taraf

Ekol TV Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru ise “Ekol Tv devlet millet konusunda net taraf. Diğer tüm konularda objektif ifadelerini kullanarak, Devlet Bahçeli'ye teşekkürlerini sundu.

Hatıra fotoğrafı çektirdiler

Ziyaret sonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ekol TV yetkilileri günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.