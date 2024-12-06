Galatasaray, İbrahim Hacıosmanoğlu'na karşı harekete geçti! Suç duyurusu kararı

Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında dün canlı yayında yaptığı açıklamalar sebebiyle savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrası Galatasaray harekete geçti. Sözcü'nün haberine göre Sarı-Kırmızılılar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Habere göre; Galatasaray yönetimi hazırlıklarını kısa süre içinde yapacak ve dosyayı savcılığa sunacak.

Dursun Özbek kendisini tehdit eden TFF Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunmak için Çağlayan Adliyesi'ne gidecek.

FETÖ sözleri olay oldu

TRT Spor yayınında ''Dursun Özbek'e saygım yok. Benim gözümde saygısını yitirdi'' diyen TFF Başkanı, ''2015'te kumarbaz başkana çıktı adımız. Ne hikmetse 2024'te aynı görüntü servis ediliyor. Bu görüntüyü yayanlar belli, FETÖ hesapları. Ama bunu Türkiye'de kullanan hesaplar Galatasaray forması giyiyor'' sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na cevap veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben, bu onurlu göreve, Galatasaray’ın haklarına el uzatanlarla sonuna kadar mücadele etmeye ve bunun için her türlü bedeli ödemeye hazır olarak geldim. Hayatım boyunca bu ucuz tehditlerin cevabını verdim, yine veririm. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bu makamın bir zerresine zarar getirmeye çalışılmasını asla kabul etmem. Bugün geldiğimiz nokta çok açıktır. Türk futbolu; Stockholm Sendromu’na yakalanmış, bir kişinin esiri olmuş TFF Başkanıyla karşı karşıyadır. Tüm spor kamuoyuna sesleniyorum: Bu ruh halindeki bir kişinin, Türk futboluna vereceği bir katkının kalıp kalmadığını herkesin iyi düşünmesi gerekmektedir. Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir."