Yönetmen Ali Yaver Atayer hayatını kaybetti

Türk sinemasının önemli isimlerinden görüntü yönetmeni ve senarist Ali Yaver Atayer, 95 yaşında hayatını kaybetti. 20 Ocak 1929'da doğmuş ve 1953 yılında "Kezban" filmiyle kariyerine başlayan Atayer, Yeşilçam döneminde birçok önemli esere imza attı.

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Yeşilçam’ın görüntü yönetmeni, 95 yaşındaki Ali Yaver Atayer, hayatını kaybetti. Sinema kariyerine 1953 yılında "Kezban" filmiyle adım atan Atayer'in, sinema dünyasına kattığı değer ve eserleri, Türk sinemasının hafızasında her zaman yer alacak.

Yeşilçam'ın görüntü yönetmeni Ali Yaver Atayer, Hülya Koçyiğit ve Tanju Gürsu’nun “Keşanlı Ali”, Yılmaz Güney’in “Çirkin Kral”, Cüneyt Arkın’ın “Malkoçoğlu Kara Korsan”, Hale Soygazi’nin “Vurun Kahbeye” gibi çok sayıda filmde görüntü yönetmeni olarak yer aldı. Perihan Abla ve Uzaylı Zekiye gibi hafızalarda yer eden dizide görüntü yönetmeni olarak görev alan usta isimi ayrıca 5 filmin de senaristliğine imza attı.

Birçok popüler projede yer alan Ali Yaver Atayer, 2. Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni ile 6. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülleri’ni kazanmıştı.