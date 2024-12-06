Toyota GR Supra modelini yeniledi

Toyota, yüksek performanslı modeli GR Supra için iki yeni versiyon tanıttı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın motor sporları departmanı "Toyota Gazoo Racing" tarafından geliştirilen bu modeller, "GR Supra A90 Final Edition" ve "GR Supra Lightweight EVO" oldu. Her iki yeni model de yüksek performans özelliklerine sahip.

GR Supra'nın A90 Final Edition modeli mevcut neslinin en yüksek performans ve donanım özelliklerine sahip versiyonu ve bu model dünya çapında sadece 300 adet üretilecek. Daha aerodinamik bir tasarıma sahip olan model, karbon fiber detaylar, mat siyah gövde rengi, kırmızı emniyet kemerleri ve "alcantara" kaplı recaro spor koltuklar gibi premium tasarım özelliklerine de sahip.

GR Supra A90 Final Edition, 435 beygir gücü ve 570 Nm torka sahip 3.0 litre motor özellikleriyle birlikte yüksek performans sunuyor. Bu model, saatte 270 km maksimum hıza ulaşıyor. modeldeki karbon fiber ön spoyler, ön kanatlar ve "GR Supra GT4" tarzı karbon fiber arka kanat ile tüm hızlarda ideal denge elde ediliyor.

Kaputtaki yeni karbon fiber hava girişi, ekstra soğutma sağlamak için çıkarılabilir bir parçayla tasarlandı. Akrapovic titanyum egzoz sistemi ise, motor sesini daha etkileyici bir hale getiriyor.

Üstün yol tutuşu ve hassas kontrol

Müşteri geri bildirimleri doğrultusunda tasarlanan GR Supra Lightweight Evo modeli ise yüksek performans, üstün yol tutuşu ve hassas kontrolü bir araya sunuyor.

Modelin yenilenen süspansiyon ve şasi sistemi, yol tutuşu ve sürüş hassasiyetini artırırken, karbon fiber arka spoyler ve aerodinamik iyileştirmeler aracın dengesini ve performansını güçlendiriyor. GR Supra Lightweight Evo'nun aktif diferansiyel kontrolü ve özel kontrol haritaları sayesinde yol tutuş sürücünün karakteristiğine göre optimize edilebiliyor.

Model, daha büyük Brembo fren diskleri ise daha güçlü frenleme sağlıyor. Elektronik kontrollü amortisörlerin geliştirilmiş tepkime özellikleri, güçlendirilmiş ön viraj demirleriyle birlikte sürüş performansını artırıyor. Aerodinamik dengeyi ve yere basma gücünü artıran değişiklikler arasında ise karbon fiber arka spoyler, ön çamurluk üzerindeki kanatçıklar yer alıyor. Optimize edilmiş elektrikli direksiyon sistemi daha hassas bir yönlendirme hissi sağlıyor.

GR Supra Lightweight Evo, yeni 19 inç mat siyah jantlara sahip ve iç mekanda alcantara kaplı koltuklar, kırmızı dikişler ve vites topuzu çevresindeki kırmızı detaylar modele sportif bir görünüm katıyor.

GR logosu işlemeli koltuklar ve kırmızı emniyet kemerleri, modelin dinamik özelliklerini tamamlıyor. GR Supra Lightweight Evo ve GR Supra A90 Final Edition modelleri, 2025'in başından itibaren Avrupa'da siparişe açılacak.