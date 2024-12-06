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Bankalar harekete geçti! Sahte dolarla mücadelede...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bankalar harekete geçti! Sahte dolarla mücadelede...

Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri devam ederken, bankalar, sahte dolarla mücadelede farklı tedbirler uyguluyor.

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Bankaların sahte dolarla mücadeleye yönelik uyguladığı tedbirlerdeki farklılıklar dikkati çekiyor.

50 ve 100 dolarlık banknotlar alınmıyor

Bazı bankalar, 2009 yılından önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını, para sayma ve ATM makinelerindeki yazılım güncellemeleri tamamlanana kadar durdurdu. Söz konusu bankalar sadece yeni baskı 100 dolar kabul ediyor.

Bu süreçte bazı bankaların yüksek tutardaki dövizi nakit olarak kabul etmediği, bazı bankaların da basım yılı fark etmeksizin 50 dolarlık banknotları almadığı öğrenildi.

Kamu bankaları ise tüketiciyi koruma ve mağdur etmeme bakış açısıyla konuya yaklaşıyor.

Bankacılık sektörü yetkilileri, alıcıların herhangi bir banka şubesinden teslim aldığı dolarların sahte olma ihtimali bulunmadığını belirtiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmalarını sürdürüyor.

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