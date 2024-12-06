Dardanel, Yunanistan'da yeni suşi fabrikası açtı

Dardanel,Yunanistan'daki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, suşi üretimine başladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dardanel yurt dışında kurmuş olduğu iştiraki Dardanel Greece ile son bir yıldır yatırımı devam eden suşi fabrikası açtı.

Bu yatırım ile Dardanel Greece, son bir yıldır yatırımı devam eden suşi fabrikasının üretime başlamasıyla Yunanistan'da sahibi olduğu 3'üncü fabrikasını devreye aldı.

2 bin 200 metrekare alanda kurulu fabrika, modern üretim teknolojileriyle donatılmış olup, yıllık 15 milyon adet suşi üretim kapasitesine sahip.

Dardanel'in uluslararası pazarlardaki büyüme stratejisinde önemli bir adım olarak öne çıkan yatırımla hem Yunanistan hem de komşu Avrupa ülkelerine yapılacak satışlarla 50 milyon avro ciro hedefleniyor.