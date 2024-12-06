BIST 10.082
DOLAR 34,80
EURO 36,86
ALTIN 2.941,28
HABER /  EKONOMİ

Dardanel, Yunanistan'da yeni suşi fabrikası açtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dardanel, Yunanistan'da yeni suşi fabrikası açtı

Dardanel,Yunanistan'daki yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, suşi üretimine başladı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dardanel yurt dışında kurmuş olduğu iştiraki Dardanel Greece ile son bir yıldır yatırımı devam eden suşi fabrikası açtı.

Bu yatırım ile Dardanel Greece, son bir yıldır yatırımı devam eden suşi fabrikasının üretime başlamasıyla Yunanistan'da sahibi olduğu 3'üncü fabrikasını devreye aldı.

2 bin 200 metrekare alanda kurulu fabrika, modern üretim teknolojileriyle donatılmış olup, yıllık 15 milyon adet suşi üretim kapasitesine sahip.

Dardanel'in uluslararası pazarlardaki büyüme stratejisinde önemli bir adım olarak öne çıkan yatırımla hem Yunanistan hem de komşu Avrupa ülkelerine yapılacak satışlarla 50 milyon avro ciro hedefleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriye'de terörden temizlenen Tel Rıfat ilçesinde ilk cuma namazı kılındı
Suriye'de terörden temizlenen Tel Rıfat ilçesinde ilk cuma namazı kılındı
Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağı iddiası! TFF'den açıklama
Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağı iddiası! TFF'den açıklama
İnternet üzerinden satmaya çalıştı! Kırşehir'de yakalandı
İnternet üzerinden satmaya çalıştı! Kırşehir'de yakalandı
Rekabet Kurumu, Meta hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı: Threads Türkiye hakkında karar verildi!
Rekabet Kurumu, Meta hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı: Threads Türkiye hakkında karar verildi!
Diyarbakır'da 14 yaşındaki Edanur kayboldu!
Diyarbakır'da 14 yaşındaki Edanur kayboldu!
Boğaz'da lezzet yeniden tanımlanıyor: Paysage Kanlıca
Boğaz'da lezzet yeniden tanımlanıyor: Paysage Kanlıca
Haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
Haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi yapıldı
Toyota GR Supra modelini yeniledi
Toyota GR Supra modelini yeniledi
Bankalar harekete geçti! Sahte dolarla mücadelede...
Bankalar harekete geçti! Sahte dolarla mücadelede...
Esed güçleri çekildi YPG fırsatı kaçırmadı
Esed güçleri çekildi YPG fırsatı kaçırmadı
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi denizde bulundu!
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi denizde bulundu!