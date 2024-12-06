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MİT'ten büyük operasyon! PKK'lı terörist Serhat Özmen yurt dışında yakalandı Türkiye'ye getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MİT'ten büyük operasyon! PKK'lı terörist Serhat Özmen yurt dışında yakalandı Türkiye'ye getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki yapılanmasının sözde sorumlularından "Yılmaz" kod adlı Serhat Özmen'in yurt dışındaki yerini belirledi.

MİT'in operasyonuyla yakalanan Özmen, Türkiye'ye getirildi.

Terör örgütüne 2014'te katılan Özmen'in, birçok bölgede silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Özmen'in, Suriye'nin ardından 2023'ün başından itibaren Irak'taki örgüt yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.

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