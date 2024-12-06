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Kanserle savaşan Ankaralı Turgut'tan kötü haber geldi! Kızı paylaştı

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Kanserle savaşan Ankaralı Turgut'tan kötü haber geldi! Kızı paylaştı

Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'tan kötü haber geldi. Kızı son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kanserle savaşan Ankaralı Turgut'tan kötü haber geldi! Kızı paylaştı

Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, geçtiğimiz ağustos ayında mide ağrısıyla gittiği hastanede yapılan kontrollerin ardından akciğer kanseri olduğunu öğrendi. 

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Kanserle savaşan Ankaralı Turgut'tan kötü haber geldi! Kızı paylaştı

61 yaşındaki ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili kızından yeni açıklama geldi. 

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Kanserle savaşan Ankaralı Turgut'tan kötü haber geldi! Kızı paylaştı

Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, babasından iyi haber beklerken doktorların kendisine kötü haberi verdiğini duyurdu.

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Kanserle savaşan Ankaralı Turgut'tan kötü haber geldi! Kızı paylaştı

Boran "Doktor 'durumu kötüye gidiyor' dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma." ifadelerini kullandı.

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