Kanserle savaşan Ankaralı Turgut'tan kötü haber geldi! Kızı paylaştı
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Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'tan kötü haber geldi. Kızı son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, geçtiğimiz ağustos ayında mide ağrısıyla gittiği hastanede yapılan kontrollerin ardından akciğer kanseri olduğunu öğrendi.
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61 yaşındaki ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili kızından yeni açıklama geldi.
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Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, babasından iyi haber beklerken doktorların kendisine kötü haberi verdiğini duyurdu.
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Boran "Doktor 'durumu kötüye gidiyor' dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam ne olur beni bırakma." ifadelerini kullandı.
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