1 Mayıs davasında tüm sanıklara beraat

İstanbul’da 1 Mayıs olaylarında gözaltına alınan 17 sanık, mahkeme kararıyla beraat etti.

Abone ol

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Pertevniyal Lisesi önündeki arama noktasında polise saldırdıkları ve terör örgütü TKP/ML’nin propagandasını yaptıkları iddiasıyla yargılanan 17 sanık hakkında açılan davada karar çıktı. Mahkeme, tüm sanıkların beraatine hükmetti.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, duruşmaya sanıkların avukatları katıldı. Olay günü görevli olan polis memuru U.T. tanık sıfatıyla dinlendi. U.T., sanıkların Saraçhane Meydanı’na yürümek için toplandığını, bu esnada kanuna aykırı sloganlar attığını ve grubu en az üç kez dağılmaları için uyardıklarını söyledi. Tanık, uyarılara rağmen dağılmayan grubun polis memurlarına fiziki müdahalede bulunduğunu ve bunun üzerine gözaltı işlemi yaptıklarını belirtti.

Duruşmada söz alan sanıkların avukatları, müvekkillerinin herhangi bir kanuna aykırı eylemde bulunmadığını ve suçlamaların somut delillere dayanmadığını savundu. Müvekkillerinin anayasal haklarını kullanmak amacıyla barışçıl bir şekilde toplanma hakkını kullandığını belirten avukatlar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklara yöneltilen "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşe katılmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suçu ve suçluyu övmek" suçlamalarına ilişkin delilleri değerlendirdi. Heyet, sanıkların eylemlerinin kanunda suç olarak tanımlanmadığına hükmederek, tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Mahkeme kararında, sanıkların ihtara rağmen dağılmadığı ve kanuna aykırı şekilde toplandığı iddialarına yönelik delillerin yetersiz olduğu ifade edildi. Ayrıca, "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarının oluşmadığına dikkat çekildi. Bu nedenle tüm suçlamaların düşürüldüğü belirtildi.