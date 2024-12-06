BIST 10.069
DOLAR 34,80
EURO 36,83
ALTIN 2.945,30
HABER /  EKONOMİ

Altının kilogram fiyatı 3 milyon 17 bin liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 3 milyon 17 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 17 bin liraya geriledi.

Abone ol

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 950 bin lira, en yüksek 3 milyon 20 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 3 milyon 17 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 26 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 973 milyon 386 bin 519,74 lira, işlem miktarı ise 1.337,28 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 320 milyon 103 bin 701,09 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Akbank, NMGlobal Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cem Küçük "Delile dayanarak söylüyorum" diyerek yeni asgari ücret tahminini açıkladı! Kuruşu kuruşuna hesap...
Foto Galeri Cem Küçük "Delile dayanarak söylüyorum" diyerek yeni asgari ücret tahminini açıkladı! Kuruşu kuruşuna hesap... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Peugeot, aralık ayına özel kampanya başlattı
Peugeot, aralık ayına özel kampanya başlattı
Yargıtay'dan Melek İpek kararı
Yargıtay'dan Melek İpek kararı
MİT'ten büyük operasyon! PKK'lı terörist Serhat Özmen yurt dışında yakalandı Türkiye'ye getirildi
MİT'ten büyük operasyon! PKK'lı terörist Serhat Özmen yurt dışında yakalandı Türkiye'ye getirildi
Peugeot aralık ayı kampanyası 500 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi
Peugeot aralık ayı kampanyası 500 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi
Dardanel, Yunanistan'da yeni suşi fabrikası açtı
Dardanel, Yunanistan'da yeni suşi fabrikası açtı
Suriye'de terörden temizlenen Tel Rıfat ilçesinde ilk cuma namazı kılındı
Suriye'de terörden temizlenen Tel Rıfat ilçesinde ilk cuma namazı kılındı
Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağı iddiası! TFF'den açıklama
Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağı iddiası! TFF'den açıklama
İnternet üzerinden satmaya çalıştı! Kırşehir'de yakalandı
İnternet üzerinden satmaya çalıştı! Kırşehir'de yakalandı
Rekabet Kurumu, Meta hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı: Threads Türkiye hakkında karar verildi!
Rekabet Kurumu, Meta hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı: Threads Türkiye hakkında karar verildi!
Diyarbakır'da 14 yaşındaki Edanur kayboldu!
Diyarbakır'da 14 yaşındaki Edanur kayboldu!
Boğaz'da lezzet yeniden tanımlanıyor: Paysage Kanlıca
Boğaz'da lezzet yeniden tanımlanıyor: Paysage Kanlıca
Haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
Haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu