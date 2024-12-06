Mahsun Kırmızıgül'ün annesi hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bezencir hayata gözlerini yumdu. Alzheimer hastası olduğu bilinen ve evinde iki yıldır tedavi gören Faike Bezencir bu sabah saatlerinde evinde hayatını kaybetti.

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Ünlü yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün 99 yaşındaki annesi Faike Bezencir bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Faike Bezencir'in alzheimer​ hastası olduğu ve iki yıldır evinde tedavi altında olduğu belirtildi. Mahsun Kırmızıgül'ün cumartesi akşamı gerçekleşecek konser programını iptal ettiği öğrenildi.